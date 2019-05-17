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Bandido se deu mal

Vítima reage a assalto e imobiliza bandido em Linhares

De moto, o criminoso rendeu um homem no bairro Planalto. Quando ele se preparava para fugir, a vítima puxou o suspeito, o derrubou do veículo e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar

Publicado em 

17 mai 2019 às 15:44

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 15:44

Moto usada por criminoso durante assalto em Linhares também era roubada Crédito: Mariana Guidolini
Um criminoso tentou assaltar um homem no bairro Planalto, em Linhares, na manhã desta sexta-feira (17), e se deu mal. A vítima reagiu, pulou no assaltante e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar.
De acordo com a PM, o suspeito estava em uma motocicleta e rendeu o homem em via pública. Foi quando a vítima agarrou o acusado e o derrubou do veículo, impedindo sua fuga. Ele foi imobilizado e os policiais foram acionados para irem até o local da ocorrência.
> Bandido troca tiros com PM após assaltar imobiliária em Vila Velha
Os militares descobriram que a moto usada no assalto tinha restrição de furto e roubo. O veículo é da embaladeira Maria Odete Ferreira Costa Dalmazio, e havia sido roubado na manhã de quarta-feira (15), quando ela seguia para o trabalho.
Com o suspeito, a PM ainda recuperou três celulares roubados e uma garrucha. O criminoso foi conduzido à 16a Delegacia Regional de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento, por isso ainda não tinha a autuação do detido.
Vítima reage a assalto e imobiliza bandido em Linhares

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