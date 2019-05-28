Vítima de passageiro que se masturbou em Transcol fala sobre trauma

Adolescente de 13 anos fala sobre trauma após ser vítima de importunação sexual dentro de ônibus do Transcol, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

O curso de inglês iniciado há um mês foi o incentivo para que uma estudante de 13 anos alcançasse uma nova e pequena conquista adolescente: andar de ônibus sozinha pela primeira vez. Mas na manhã desta terça-feira (28), o trajeto de cerca de 40 minutos pareceu uma eternidade.

Serra, até onde mora, em Vila Velha, a menina foi assediada sexualmente por um homem que se masturbou dentro do Transcol enquanto olhava para ela. A cena foi presenciada por outros passageiros e o criminoso acabou detido ao chegar no Terminal de São Torquato. No caminho do curso, em André Carloni, na, até onde mora, emdentro doenquanto olhava para ela. A cena foi presenciada por outros passageiros e o criminoso acabou detido ao chegar no Terminal de São Torquato.

De acordo com a estudante, era por volta de 10h30 quando o acusado sentou ao lado dela no ônibus da linha 597, que faz o trajeto Terminal de André Carloni x Terminal de São Torquato. As cadeiras em que os dois estavam ficam de frente para o cobrador do veículo.

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"Quando ele sentou do meu lado eu já percebi algo estranho. Ele ficava olhando pra mim, o cobrador até percebeu e olhava pra minha cara também. O passageiro jogou as pernas pra minha direção, passou a mão por trás de mim e começou a fazer gestos. O cobrador viu e não fez nada. Eu fiquei agoniada. Eu queria sair, mas não sabia bem o que fazer", lembra.

Foi nesse momento que outro passageiro percebeu a ação do abusador e abordou a menina, a chamando para sentar nos fundos do ônibus. Mesmo assim, a todo momento o assediador olhava para a menina, na parte de trás do coletivo, enquanto se masturbava.

"Ele começou a se masturbar olhando para mim. Eu não olhava pra ele, desviava para a janela. Mas várias outras pessoas viram o que ele estava fazendo. Ele estava todo alvoroçado. As pessoas começaram a conversar comigo. A mulher que estava ao meu lado, perguntou se eu o conhecia. Eu disse que não. Ela falou que ele estava fazendo gestos para mim. Outras pessoas falaram que o viram colocando o pênis para fora", conta.

Vila Garrido, no mesmo município, o assediador continuou atrás da menina. Então, cerca de seis passageiros uniram-se para proteger a adolescente. Havia cerca de 30 pessoas no ônibus, mas ninguém reprimiu o passageiro abusador. Quando o veículo chegou ao Terminal de São Torquato, em Vila Velha, onde a estudante pegaria outro Transcol para, no mesmo município, o assediador continuou atrás da menina. Então, cerca de seis passageiros uniram-se para proteger a adolescente.

"Falei que não a deixaria sair sozinha, porque até no terminal o tarado ficou atrás da menina. Aí eu chamei os seguranças, que foram atrás dele dentro do banheiro. Aí os seguranças chamaram a

e o homem foi preso. Mesmo em um ônibus lotado ele não se intimidou em fazer aquilo. E eu percebi. Assim que passei na roleta para entrar no ônibus já vi algo estranho. Ele já estava sentado ao lado da menina com o short abaixado. Eu passei e vi que ele estava se masturbando para a menina. A minha vontade era bater nele. Mas fiquei quieta e decidi ajudar de outra forma, ficando ao lado dela", lembra a cozinheira Lenira Maria de Souza Batista, de 55 anos.

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Até a publicação desta matéria, a polícia não havia passado a autuação do criminoso. Para a adolescente, fica o trauma de andar sozinha. O acusado foi encaminhado à. Até a publicação desta matéria, a polícia não havia passado a autuação do criminoso. Para a adolescente, fica o trauma de andar sozinha.

"Eu não ando de ônibus sozinha, comecei a andar agora, há cerca de um mês. Agora eu estou com medo. Fica um trauma. A gente vê na televisão, minha mãe conversava, mas eu não imaginei que ia acontecer comigo", lamenta.