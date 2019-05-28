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Assédio

Vítima de passageiro que se masturbou em Transcol fala sobre trauma

No caminho do curso, na Serra, até onde mora, em Vila Velha, a menina foi assediada sexualmente por um homem que se masturbou dentro do Transcol enquanto olhava para a vítima
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

28 mai 2019 às 20:41

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 20:41

Adolescente de 13 anos fala sobre trauma após ser vítima de importunação sexual dentro de ônibus do Transcol, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho
O curso de inglês iniciado há um mês foi o incentivo para que uma estudante de 13 anos alcançasse uma nova e pequena conquista adolescente: andar de ônibus sozinha pela primeira vez. Mas na manhã desta terça-feira (28), o trajeto de cerca de 40 minutos pareceu uma eternidade.
No caminho do curso, em André Carloni, na Serra, até onde mora, em Vila Velha, a menina foi assediada sexualmente por um homem que se masturbou dentro do Transcol enquanto olhava para ela. A cena foi presenciada por outros passageiros e o criminoso acabou detido ao chegar no Terminal de São Torquato. 
De acordo com a estudante, era por volta de 10h30 quando o acusado sentou ao lado dela no ônibus da linha 597, que faz o trajeto Terminal de André Carloni x Terminal de São Torquato. As cadeiras em que os dois estavam ficam de frente para o cobrador do veículo. 
VÍDEO
"Quando ele sentou do meu lado eu já percebi algo estranho. Ele ficava olhando pra mim, o cobrador até percebeu e olhava pra minha cara também. O passageiro jogou as pernas pra minha direção, passou a mão por trás de mim e começou a fazer gestos. O cobrador viu e não fez nada. Eu fiquei agoniada. Eu queria sair, mas não sabia bem o que fazer", lembra. 
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Foi nesse momento que outro passageiro percebeu a ação do abusador e abordou a menina, a chamando para sentar nos fundos do ônibus. Mesmo assim, a todo momento o assediador olhava para a menina, na parte de trás do coletivo, enquanto se masturbava.
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"Ele começou a se masturbar olhando para mim. Eu não olhava pra ele, desviava para a janela. Mas várias outras pessoas viram o que ele estava fazendo. Ele estava todo alvoroçado. As pessoas começaram a conversar comigo. A mulher que estava ao meu lado, perguntou se eu o conhecia. Eu disse que não. Ela falou que ele estava fazendo gestos para mim. Outras pessoas falaram que o viram colocando o pênis para fora", conta.
Havia cerca de 30 pessoas no ônibus, mas ninguém reprimiu o passageiro abusador. Quando o veículo chegou ao Terminal de São Torquato, em Vila Velha, onde a estudante pegaria outro Transcol para Vila Garrido, no mesmo município, o assediador continuou atrás da menina. Então, cerca de seis passageiros uniram-se para proteger a adolescente.
"Falei que não a deixaria sair sozinha, porque até no terminal o tarado ficou atrás da menina. Aí eu chamei os seguranças, que foram atrás dele dentro do banheiro. Aí os seguranças chamaram a
Polícia Militar
e o homem foi preso. Mesmo em um ônibus lotado ele não se intimidou em fazer aquilo. E eu percebi. Assim que passei na roleta para entrar no ônibus já vi algo estranho. Ele já estava sentado ao lado da menina com o short abaixado. Eu passei e vi que ele estava se masturbando para a menina. A minha vontade era bater nele. Mas fiquei quieta e decidi ajudar de outra forma, ficando ao lado dela", lembra a cozinheira Lenira Maria de Souza Batista, de 55 anos. 
O acusado foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Até a publicação desta matéria, a polícia não havia passado a autuação do criminoso. Para a adolescente, fica o trauma de andar sozinha. 
"Eu não ando de ônibus sozinha, comecei a andar agora, há cerca de um mês. Agora eu estou com medo. Fica um trauma.  A gente vê na televisão, minha mãe conversava, mas eu não imaginei que ia acontecer comigo", lamenta.
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