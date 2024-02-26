Vítima de marido na Serra era obrigada a morar com a 2ª esposa dele

Joilson Batista dos Santos é suspeito de matar a mulher, Joilza Santos da Silva Crédito: Acervo familiar

Para se ter uma ideia, Joilza morava na casa com o marido e outra mulher dele. E essa foi uma exigência de Joilson.

"Ela teve que aceitar... Para não morrer a pessoa faz tudo. Ele disse que ela tinha que aceitar porque ele queria filhos, e minha filha não podia dar. Ele fazia muita ameaça. Ontem mesmo eu disse: 'Jailson, a Lei Maria da Penha está aí, homem não pode bater em mulher, não'. Ele prendia as duas e batia. Quando minha filha saía para trabalhar, ele monitorava toda hora, ficava ligando para saber onde ela estava, a vida dela era assim"" Nilza Pereira Santos - Mãe da vítima

Joilza foi golpeada pelo marido depois de se recusar a voltar para casa com ele. Na ocasião, além dela estavam a outra esposa dele e três filhos, de 19, 13 e 4 anos, que viram toda a cena. A vítima chegou a ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa), mas não resistiu. O criminoso ainda correu por uma área de mata, onde se livrou a faca, e depois foi preso dentro da Upa.

"Vai ser muito triste daqui para frente, vou sentir muita falta da minha filha, mas estou confiante em Deus que eu vou vencer, porque eu sigo um Deus vivo e poderoso. Tenho certeza que ele vai pagar por tudo isso." Nilza Pereira Santos - Mãe da vítima

O caso

Um caso brutal aconteceu na noite de domingo (25), ao lado de uma igreja em Serra Sede. Uma mulher, identificada como Joilza Santos da Silva, de 42 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido, Joilson Batista Santos, no meio da rua. Revoltada, a população ateou fogo no carro dele. O homem tentou fugir, entrando em uma região de mata, mas depois foi localizado e preso. O crime aconteceu na frente dos filhos do criminoso, de 19, 13 e 4 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou quando o suspeito chegou em casa e ameaçou as duas mulheres com quem ele mantinha um relacionamento conjugal. Assustadas, elas foram para a praça de Serra Sede. Joilson pegou o carro e foi atrás delas, mandando as duas entrarem no veículo. As vítimas recusaram, momento em que o criminoso deu o primeiro golpe em Joilza.

A outra esposa dele contou que Joilza começou a desfalecer, momento em que Joilson deu mais um golpe na vítima, que caiu no chão. Em seguida, ele continuou dando facadas na mulher, até que um rapaz que estava na praça apareceu e deu um chute no agressor, que saiu correndo.

A Polícia Militar foi chamada. Quando os agentes chegaram, Joilza estava caída no chão, toda ensanguentada. Ela foi colocada dentro da viatura e, no caminho para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), foi transferida para uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). A vítima chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, os policiais foram informados que o agressor havia fugido para uma região de mata, no bairro Santo Antônio. Os agentes foram atrás e começaram as buscas. Como o local tinha muitos morros, um militar chegou a cair, machucando o ombro. Neste momento, eles perderam o suspeito de vista.

Depois disso, através de denúncias, os policiais encontraram Joilson dentro da Upa. O suspeito foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, e depois encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Ele confessou que jogou a faca usada no crime dentro da mata.