Vila Velha: pânico e prejuízo em assalto durante ensaio de casamento

Praia Secreta, localizada no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | GZ | Arquivo

Foi durante um ensaio de casamento que um casal de noivos viu parte dos sonhos diluir. Um assaltante levou todo o equipamento de fotografia e filmagem, na tarde desta terça-feira (09), na Praia Secreta, em Vila Velha. No momento do crime, estavam na praia a noiva, 21 anos, o noivo, 23, uma fotógrafa, 25, um videomaker, 23 e a mãe da noiva, de 39 anos.

De acordo com o videomaker, foram levados cerca de R$ 22 mil em equipamentos, somados com os da fotógrafa. Ele contou que foi o arrastão aconteceu por volta das 16h30.

Antes de assaltar a gente, ele pegou os telefones de um casal que tirava fotos nas pedras. Depois, veio em nossa direção e roubou nossas coisas. Todos nós estávamos com celulares, mas o bandido não revistou ninguém e nem pediu os aparelhos, apenas os equipamentos de foto e filmagem

O videomaker relatou que, antes de ir até a Praia Secreta, eles fizeram uma sessão de fotos e vídeo no Farol de Santa Luzia, que fica a poucos metros da praia. "O tempo estava fechando, nós registramos umas imagens no farol até a chuva parar e seguimos para a praia. Não demorou muito e o assalto aconteceu".

O suspeito estava em uma bicicleta e usando uma mochila vermelha, onde guardava os objetos roubados. Ele desceu a rampa que dá acesso à praia e abordou o casal que tirava fotos nas pedras, em seguida, foi até os noivos e a equipe de produção.

Ainda de acordo com o videomaker, o ladrão estava aparentemente tranquilo, mas não deixou de ameaçar as vítimas. "Ele disse que se a gente não passasse tudo que estava lá, ele iria rasgar a gente na bala". A vítima destacou ainda que acionaram a Polícia Militar, que esteve na praia, mas o criminoso não foi encontrado.

BANDIDO FAZ DEBOCHE

Depois de perder as fotos de casamento, os noivos ainda ouviram piadas do bandido. As imagens seriam usadas para os convites da festa. No momento do assalto, o videomaker e a mãe da noiva tentaram convencer o ladrão a não levar o equipamento para não perder as imagens, mas foi em vão.

“Eu falei com ele: 'poxa, são as fotos de casamento deles. É para a festa deles, não faz isso.' Ele riu da cara da gente, riu do casal e falou: ‘eu queria casar também e não casei até hoje, então...’”, descreveu o videomaker, que conseguiu tirar o cartão de memória da câmera antes que o suspeito levasse.

"Quando vi ele se aproximando, consegui tirar o cartão de vídeo, então essa parte está salva. Agora, minha colega de trabalho não conseguiu fazer o mesmo. Mas na hora que tudo acontece não tem como pensar muito", afirmou.

EQUIPAMENTOS LEVADOS

Com cerca de R$22 mil reais em equipamentos levados por um suspeito, na tarde desta terça-feira (09), o videomaker relata o que é ter seus objetos de trabalho levados em poucos minutos.

A gente trabalha muito para conseguir comprar esse tipo de equipamento, que é caro. Não compramos por luxo, mas para fazer um bom trabalho, para dar o melhor para o cliente. Aí chega uma pessoa, aponta uma arma para sua cara e com poucos minutos simplesmente leva tudo. É um sentimento horrível

O criminoso levou uma câmera Sony a6500, uma câmera Canon 6d, um estabilizador de imagem, lentes 50mm 1.2 e 28mm. O roubo foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

“VI MEU SONHO DESTRUÍDO", DIZ NOIVA

Como tudo aconteceu?

Escolhemos o dia, esperamos ansiosos. Tiramos fotos no farol de Santa Luzia e depois fomos a praia onde o assalto aconteceu. Eu estava vivendo meu momento de noiva quando o bandido chegou e acabou com tudo, não dá para acreditar. Quando ele chegou e anunciou o assalto, minha ficha não caiu, para mim não era real.

Como foi feita a escolha do local onde as fotos foram tiradas?

Eu escolhi. Achei o lugar lindo e me planejei para isso. Minhas fotos tinham que ser lá. Esperei tanto pelo dia, programei tudo, só não esperei que o assalto aconteceria justamente em uma data tão importante da minha vida.

As fotos seriam usadas para qual momento do seu casamento?

Essas seriam as fotos do pré-casamento, usaríamos para confeccionar os convites, usar nas redes sociais para divulgação, iríamos usar também para fazer um quadro que faria parte da decoração.

Como você se sente depois de tudo isso?

Tanto eu quanto meu noivo estamos muito tristes, chateados, a gente não contava com isso. É inacreditável. Já fui assaltada outras vezes, mas nunca imaginei que isso aconteceria enquanto fazia fotos para meu casamento. É um sentimento de incapacidade. Ele riu da nossa cara.

O que você pretende fazer agora?