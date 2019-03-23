Vigilante tem carro roubado na frente de casa em Cariacica

Giroflex Crédito: Divulgação

Um vigilante e a mulher foram rendidos por um bandido armado e tiveram um Voyage prata roubado enquanto limpavam um veículo na frente de casa. O crime ocorreu na Rua Vista do Moxuara, bairro Planeta II, em Cariacica, às 7h40 deste sábado (23).

O vigilante de 47 anos contou que atualmente está trabalhando como motorista particular. Na manhã deste sábado, ela e a mulher, que trabalha como diarista, limpavam o carro em frente ao imóvel onde moram.

“O assaltante chegou e pediu a chave do carro. Achei que era alguém brincando, mas vi a arma e entendi que era um assalto mesmo. Ele perguntou se o carro tinha algum bloqueador, respondi que não e ele fugiu”, disse o dono do carro.