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Bandido armado

Vigilante tem carro roubado na frente de casa em Cariacica

Um vigilante e a mulher foram rendidos por um assaltante armado na manhã deste sábado (23) no bairro Planeta II, em Cariacica

Publicado em 

23 mar 2019 às 17:25

Publicado em 23 de Março de 2019 às 17:25

Giroflex Crédito: Divulgação
Um vigilante e a mulher foram rendidos por um bandido armado e tiveram um Voyage prata roubado enquanto limpavam um veículo na frente de casa. O crime ocorreu na Rua Vista do Moxuara, bairro Planeta II, em Cariacica, às 7h40 deste sábado (23).
O vigilante de 47 anos contou que atualmente está trabalhando como motorista particular. Na manhã deste sábado, ela e a mulher, que trabalha como diarista, limpavam o carro em frente ao imóvel onde moram.
“O assaltante chegou e pediu a chave do carro. Achei que era alguém brincando, mas vi a arma e entendi que era um assalto mesmo. Ele perguntou se o carro tinha algum bloqueador, respondi que não e ele fugiu”, disse o dono do carro.
O vigilante informou que o Voyage tem seguro. O crime foi registrado na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. “A gente trabalha todo dia, se esforça e vem um cara e leva nosso bem com toda a facilidade do mundo”, desabafa a vítima.

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