Vigilante é baleado em frente a escola técnica de Linhares

Portaria do Senai de Linhares, onde o vigilante foi baleado Crédito: Loreta Fagionato

Um vigilante patrimonial de 44 anos foi baleado no rosto na noite desta quarta-feira (28), em frente ao Senai de Linhares , no bairro Aviso. O crime aconteceu por volta das 21 horas, antes da saída dos estudantes.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que um aluno tentou sair da escola sem autorização e, quando foi abordado, atirou no vigilante. Teria acontecido uma troca de tiros entre ele e o suspeito e um disparo de arma de fogo atingiu o rosto da vítima.

O vigilante foi socorrido por funcionários da instituição e levado ao Hospital Rio Doce. A assessoria do hospital informou que seu estado de saúde é estável e a bala ficou alojada no rosto dele. A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares enquanto aguarda uma transferência para Vitória, onde passará por uma cirurgia para a retirada da munição.

INVESTIGAÇÕES

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, delegado André Costa, explicou que equipes da Polícia Civil investigam o caso e o suspeito deve ser preso nas próximas horas. "Os episódios são muito prematuros ainda, o que podemos informar é que um vigilante do Senai foi vítima de disparos de arma de fogo e encontra-se hospitalizado. Nós temos uma equipe acompanhando a evolução clínica dele e tomando o depoimento, com o propósito de já viabilizar a captura do executor desse crime", explicou.

Ele disse que já existem alguns suspeitos apontados por imagens das câmeras de videomonitoramento da instituição. "Nós temos alguns suspeitos e temos imagens de câmeras de videomonitoramento, que estão sendo analisados pelas equipes e pretendemos fazer a captura do executor nos próximos instantes", destacou.

O delegado também explicou que o local passa por análises. "A análise do local do crime vai trazer informações mais precisas da existência ou não de uma possível troca de tiros. Já estamos verificando a versão do vigilante, para entender como se deu os pormenores desse evento", disse.

André Costa não confirmou se o acusado é ou não aluno da escola, para não atrapalhar as investigações, já que as diligências estão em andamento, nem falou qual foi a motivação do crime.

"Algumas testemunhas já foram identificadas e estão sendo trazidas para a delegacia com o propósito de descortinar como se deu os pormenores do evento. Estamos analisando as imagens de monitoramento para identificar como se deu o acesso do executor às dependências do Senai e a saída dele, bem como a dinâmica do confronto armado", finalizou.

O QUE DIZ O SENAI

O Senai se manifestou sobre o crime através de uma nota. No texto, a instituição lamenta o ocorrido com o vigilante e explica que o funcionário é contratado de uma empresa terceirizada e estava a trabalho na unidade de Linhares. Além disso, não confirma se o acusado estuda na escola, apenas descreve que a vítima foi baleada por um suspeito ainda não identificado.

"A equipe do Senai ajudou com a prestação de socorro médico e segue, juntamente com a empresa Visel, dando todo apoio ao vigilante e à sua família, além de acompanhar o caso com os órgãos competentes.

A entidade esclarece ainda que todas as circunstâncias estão sendo apuradas pela Polícia Civil e que está contribuindo com as informações necessárias para as investigações. As atividades da unidade seguem normalmente nesta quinta-feira (28)", destaca a nota.