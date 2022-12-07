Imagens gravadas por agentes da Guarda Municipal da Serra mostram o momento exato de uma perseguição que terminou no bairro Jardim Bela Vista, na tarde desta quarta-feira (7). No vídeo, é possível acompanhar a ação que começou após a informação de um veículo roubado e acabou com um adolescente preso.

Segundo o guarda municipal Dias, o caso teve início em Parque Residencial Laranjeiras, após a equipe receber um aviso da central sobre um veículo com restrição de furto e roubo. Os agentes foram atrás do carro, que começou a entrar em várias ruas para despistar.

"Mais à frente, eles bateram no muro de uma residência e aí dois indivíduos desembarcaram e desceram o morro correndo", revelou Dias, em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta.

Enquanto eles desciam o morro, houve alguns disparos. "Durante o acompanhamento a gente escutou disparos. Na hora que eles estavam descendo o morro, visualizamos um indivíduo que conseguiu fugir com um objeto similar a arma de fogo. Nesse momento, visualizando esse perigo iminente, eu efetuei dois disparos e ele conseguiu fugir da equipe. Não sei se ele ficou ferido", disse Dias.

Your browser does not support the audio element. Vídeo: perseguição, tiros e adolescente detido pela Guarda da Serra

O suspeito armado conseguiu fugir por uma área de mata, mas o comparsa, de 17 anos, entrou em um comércio. "Nesse momento ele tentou pegar um comerciante de refém, porém a ação foi rápida, levou segundos. Ele se rendeu, viu que não tinha saída, dei a ordem para que ele deitasse, foi feita a revista e não constatado nenhum tipo de armamento, porque estava com o indivíduo que fugiu", completou Dias.

O adolescente foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Os agentes estão tentando localizar o dono do veículo roubado pela dupla, que seria um motorista de aplicativo.