Vídeo mostra ex-funcionário furtando carro em concessionária no ES

Vídeo mostra ex-funcionário furtando carro em concessionária Crédito: Divulgação

Curva do Saldanha, em Vitória, por ter furtado dois carros em duas situações diferentes. Nas imagens, é possível ver que ele abre o carro tranquilamente, entra no veículo, da ré e sai dirigindo. Um vídeo mostra o momento exato em que Jader Matheus, de 20 anos, roubou um carro da concessionária cujo é ex-funcionário nesta quinta-feira (6). Ele acabou preso nesta sexta-feira (7) durante perseguição policial na, em, por terem duas situações diferentes. Nas imagens, é possível ver que ele abre o carro tranquilamente, entra no veículo, da ré e sai dirigindo.

VEJA VÍDEO

Jader entrou na concessionária por volta das 11 horas da manhã de quinta-feira (6) e levou um Onix prata. A concessionária só deu falta do veículo por volta das 15 horas, quando mais uma vez verificou as imagens de videomonitoramento e perceberam quem havia levado o veículo.

Os dados da placa do veículo foram enviados imediatamente para a Guarda Municipal de Vitória, que inseriu a informação no cerco eletrônico, com as câmeras que ficam nas entradas da cidade e verificam automóveis com restrição de furto e roubo.

De madrugada, quando Jader voltava para a Capital, saindo de Cariacica, o veículo foi localizado e a Polícia Militar foi acionada, com o apoio da Guarda. Um cerco foi montado próximo da Segunda Ponte. Entretanto, Jader conseguiu escapar dirigindo em alta velocidade. A PM continuou a perseguição, até alcançar o auxiliar de mecânica na região da Curva do Saldanha, em Vitória.





DISPENSADO EM FEVEREIRO

Jader foi contratado em janeiro deste ano mas, em meados de fevereiro, foi dispensado. O gerente contou para a Polícia Civil que ele não era um funcionário ruim, mas as faltas, os atrasos e o mal comportamento acarretaram na demissão.

Uma semana após ser dispensado pela loja, o rapaz pegou um carro de dentro da concessionária e fugiu. Ao verificarem as imagens de videomonitoramento, descobriram quem havia levado o automóvel. O veículo tinha rastreador e foi localizado posteriormente em um bairro da Serra.

No mesmo dia do furto, Jader tinha previsão de ir até a concessionária para receber a rescisão de contrato. Já sabendo que ele havia furtado o veículo, a Polícia Militar foi acionada e deteve o rapaz, que foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, mas foi liberado depois.





OUTROS CASOS

Jader foi levado novamente para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde espera para ser ouvido na manhã desta sexta-feira (07). De acordo com o gerente da concessionária, em contato com a polícia, Jader alegou que furtou os carros na concessionária por vingança, após ser demitido, mas não foram apenas duas vezes que Jader furtou automóveis.