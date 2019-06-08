Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furto

Vídeo mostra ex-funcionário furtando carro em concessionária no ES

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que Jader Matheus, de 20 anos, furtou o veículo e saiu dirigindo tranquilamente; veja vídeo

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 21:43

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 jun 2019 às 21:43
Vídeo mostra ex-funcionário furtando carro em concessionária Crédito: Divulgação
Um vídeo mostra o momento exato em que Jader Matheus, de 20 anos, roubou um carro da concessionária cujo é ex-funcionário nesta quinta-feira (6). Ele acabou preso nesta sexta-feira (7) durante perseguição policial na Curva do Saldanha, em Vitória, por ter furtado dois carros em duas situações diferentes. Nas imagens, é possível ver que ele abre o carro tranquilamente, entra no veículo, da ré e sai dirigindo.
VEJA VÍDEO
Jader entrou na concessionária por volta das 11 horas da manhã de quinta-feira (6) e levou um Onix prata. A concessionária só deu falta do veículo por volta das 15 horas, quando mais uma vez verificou as imagens de videomonitoramento e perceberam quem havia levado o veículo.
Os dados da placa do veículo foram enviados imediatamente para a Guarda Municipal de Vitória, que inseriu a informação no cerco eletrônico, com as câmeras que ficam nas entradas da cidade e verificam automóveis com restrição de furto e roubo.
> Assaltante é preso após roubar carro de aposentado em Vila Velha
De madrugada, quando Jader voltava para a Capital, saindo de Cariacica, o veículo foi localizado e a Polícia Militar foi acionada, com o apoio da Guarda. Um cerco foi montado próximo da Segunda Ponte. Entretanto, Jader conseguiu escapar dirigindo em alta velocidade. A PM continuou a perseguição, até alcançar o auxiliar de mecânica na região da Curva do Saldanha, em Vitória.
 
DISPENSADO EM FEVEREIRO
Jader foi contratado em janeiro deste ano mas, em meados de fevereiro, foi dispensado. O gerente contou para a Polícia Civil que ele não era um funcionário ruim, mas as faltas, os atrasos e o mal comportamento acarretaram na demissão.
Uma semana após ser dispensado pela loja, o rapaz pegou um carro de dentro da concessionária e fugiu. Ao verificarem as imagens de videomonitoramento, descobriram quem havia levado o automóvel. O veículo tinha rastreador e foi localizado posteriormente em um bairro da Serra.
> Bandido perigoso que fugiu de cadeia em Vila Velha é recapturado
No mesmo dia do furto, Jader tinha previsão de ir até a concessionária para receber a rescisão de contrato. Já sabendo que ele havia furtado o veículo, a Polícia Militar foi acionada e deteve o rapaz, que foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, mas foi liberado depois.
 
OUTROS CASOS
Jader foi levado novamente para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde espera para ser ouvido na manhã desta sexta-feira (07). De acordo com o gerente da concessionária, em contato com a polícia, Jader alegou que furtou os carros na concessionária por vingança, após ser demitido, mas não foram apenas duas vezes que Jader furtou automóveis.
Segundo o gerente, o auxiliar de mecânica já furtou o veículo de uma locadora. Além disso, há a suspeita dele ter furtado o carro do próprio pai, além do veículo do pai de uma amiga. De acordo com familiares, ele é usuário de drogas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados