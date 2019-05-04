Vídeo mostra confusão entre policiais e moradores em Vitória Crédito: Reprodução

Bairro Resistência, em Vitória, foi registrada por um morador na região na tarde desta sexta-feira (3). Nas imagens, é possível ver várias viaturas da Polícia Militar e policiais agindo com força e fazendo o uso de spray de pimenta. Uma confusão no, em, foi registrada por um morador na região na tarde desta sexta-feira (3). Nas imagens, é possível ver várias viaturas dae policiais agindo com força e fazendo o uso de spray de pimenta.

Mulheres e crianças estão próximas ao local e algumas pessoas gritam muito. É possível ver ainda que um morador passa mal e fica caído no chão, encostado em um poste, após uma luta corporal com um militar.

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O QUE DIZ A PM

Acionada pelo Gazeta Online, a Polícia Militar informou que os próprios populares acionaram a equipe, informando que indivíduos estariam realizando um foguetório e disparos de arma de fogo no ponto final do Bairro Resistência em represália à morte de um indivíduo.