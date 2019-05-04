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Bairro Resistência

Vídeo mostra confusão entre policiais e moradores em Vitória

Nas imagens, é possível ver várias viaturas da Polícia Militar e policiais agindo com força e fazendo o uso de spray de pimenta

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:45

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:45

Vídeo mostra confusão entre policiais e moradores em Vitória Crédito: Reprodução
Uma confusão no Bairro Resistência, em Vitória, foi registrada por um morador na região na tarde desta sexta-feira (3). Nas imagens, é possível ver várias viaturas da Polícia Militar e policiais agindo com força e fazendo o uso de spray de pimenta.
> Bandido se passa por médico e tenta aplicar golpe em hospital no ES
Mulheres e crianças estão próximas ao local e algumas pessoas gritam muito. É possível ver ainda que um morador passa mal e fica caído no chão, encostado em um poste, após uma luta corporal com um militar.
VEJA VÍDEO
O QUE DIZ A PM
Acionada pelo Gazeta Online, a Polícia Militar informou que os próprios populares acionaram a equipe, informando que indivíduos estariam realizando um foguetório e disparos de arma de fogo no ponto final do Bairro Resistência em represália à morte de um indivíduo.
> Trio é preso em flagrante em desmanche de carro roubado no ES
"Viaturas prosseguiram para o bairro e o policiamento foi reforçado. No entanto, durante ações de abordagens, alguns indivíduos se recusaram a obedecer as ordens policias e agrediram os PMs, sendo necessário uso de força moderada para imobilizá-los. Dois homens foram detidos por desacato e encaminhado à Delegacia Regional", finalizou a nota.

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