Vídeo mostra casal momentos antes de sequestro em Aracruz

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Câmeras de segurança flagraram o casal sequestrado em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, momentos antes de serem vítimas do crime. A gravação mostra Vinícius Vieira dos Santos, de 20 anos, esperando a namorada sair de um supermercado. Cerca de uma hora depois, o casal foi vítima de sequestro relâmpago que terminou em acidente, na madrugada desta quinta-feira (21) e Vinícius acabou morrendo. A namorada ficou ferida.

Aracruz, no Norte do Estado. Os dois trabalhavam em horários diferentes, e, por esse motivo, o rapaz sempre retornava ao estabelecimento para buscá-la. “Ele sempre vinha buscar a namorada nesse horário e a deixava em casa”, contou uma funcionária. Ainda segundo ela, a região não é considerada perigosa, o que deixou os moradores surpresos com o caso. Vinicíus era funcionário do mesmo supermercado em que a namorada trabalhava, localizado no bairro Vila Nova, em, no. Os dois trabalhavam em horários diferentes, e, por esse motivo, o rapaz sempre retornava ao estabelecimento para buscá-la. “Ele sempre vinha buscar a namorada nesse horário e a deixava em casa”, contou uma funcionária. Ainda segundo ela, a região não é considerada perigosa, o que deixou os moradores surpresos com o caso.

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Nas imagens é possível ver que Vinícius espera pela namorada ao lado do carro, por volta das 21h25 desta quarta-feira (20). Na sequência, ela deixa o estabelecimento após o fim do expediente e encontra com ele. Eles se beijam e Vinícius leva a namorada até o lado do carona, onde ele mesmo abre a porta para que ela entre no veículo. Logo depois eles deixam o local.

SEQUESTRO RELÂMPAGO

De acordo com a polícia, o carro em que estava o casal foi abordado por volta das 22h, 35 minutos após os dois deixarem o supermercado. Ainda segundo a polícia, eles foram abordados por dois criminosos em uma moto. Um dos bandidos entrou no carro e o outro passou a seguir o veículo. Durante a madrugada, o criminoso chegou a ligar diversas vezes para parentes do casal, na tentativa de extorquir dinheiro. A polícia foi avisada do sequestro e passou então a perseguir o veículo.

Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente| TV Gazeta

Durante a fuga, o bandido que estava na direção do carro seguiu com os reféns para município vizinho de Fundão, mas o bandido perdeu o controle do carro ao fazer o contorno próximo à prefeitura do município. O carro arrancou uma árvore de pequeno porte, destruiu o parapeito e caiu do viaduto. O veículo só parou depois de invadir um galpão. O acidente aconteceu por volta das 5 horas.

Vinícius morreu na hora. A namorada dele foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz e já foi liberada. O criminoso, identificado como Bruno Felipe de Jesus Santana, de 21 anos, foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

PAI VAI AO DML LIBERAR CORPO DO FILHO

O pai do jovem Vinicius Vieira dos Santos, 20 anos, o professor Márcio Santos, 45, disse que o filho buscava a namorada no trabalho todos os dias. O filho, que trabalhava como repositor em um supermercado, estavam juntos há mais de um ano. Na manhã desta quinta-feira (21), Márcio compareceu ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória para liberar o corpo do filho.

Como o senhor foi informado sobre o acidente?

Estava dormindo e acordei por volta de 1h da manhã. Senti falta do meu filho e logo me avisaram o que estava acontecendo. Desde então, passei a acompanhar tudo.

Sabe como tudo aconteceu?

A gente não sabe muita coisa. Essa fatalidade acabou de acontecer e não sabemos nada (choro). Meu filho foi buscar a namorada, como fazia todos os dias. Sei que ele jantou, pegou o carro por volta das 21h15 (de quarta-feira) e desceu para buscar a namorada.

Eles namoravam há quanto tempo?

Eles se conheceram no supermercado. Meu filho era repositor e ela era caixa. Estavam juntos há um ano e meio.

O senhor tem mais filhos?