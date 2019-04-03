Vídeo mostra ação de bandidos que tentaram explodir caixa no ES

A Polícia Civil está trabalhando para conseguir identificar cinco criminosos que tentaram explodir um caixa eletrônico dentro de um supermercado, em Campo Verde, Cariacica.
O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Roubo a Bancos, a quadrilha se dividiu para tentar tirar dinheiro do caixa eletrônico 24 horas, que fica no interior de um supermercado. Duas pessoas entraram no local para realizar a efetiva explosão e três elementos permaneceram na contenção, dando cobertura para dar fuga em um veículo.
Imagens de câmeras de mostram o momento em que os bandidos chegam ao local usando bonés e camisas na cabeça. Segundo a polícia, a quantidade de explosivo usado foi grande, porém, o caixa não foi aberto por ser muito resistente. Os bandidos fugiram sem levar nada e deixando pra trás um rastro de destruição.
Quem tiver informações que possa colaborar com as investigações da polícia para chegar aos integrantes da quadrilha pode entrar em contato pelo telefone 181 Disque Denúncia ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.