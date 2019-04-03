Vídeo mostra ação de bandidos que tentaram explodir caixa no ES

O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Roubo a Bancos, a quadrilha se dividiu para tentar tirar dinheiro do caixa eletrônico 24 horas, que fica no interior de um supermercado. Duas pessoas entraram no local para realizar a efetiva explosão e três elementos permaneceram na contenção, dando cobertura para dar fuga em um veículo.