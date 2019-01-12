Vídeo mostra ação de bandido que roubou joalheria em shopping no ES

As câmeras de segurança da joalheria e do Shopping Vila Velha registraram a ação do bandido que roubou joias na tarde desta sexta-feira (11). Nas imagens é possível visualizar que o criminoso rendeu os funcionários dentro do cofre do estabelecimento, pegou as joias e saiu andando tranquilamente pelo shopping.
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O bandido fugiu a pé em direção a Rua Boa Vista, também no município. A Polícia Militar foi acionada após o crime e informou ao Gazeta Online que realizou buscas pela região, porém nenhum suspeito foi detido até a publicação desta matéria.
Por meio de nota, o Shopping Vila Velha informou que a ocorrência registrada na joalheria não envolveu clientes e não exigiu fechamento da loja, que segue funcionando normalmente.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais.
"Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos", finalizou.
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