Vídeo: confusão entre vizinhos termina em briga e tiros em Vila Velha

(veja vídeo acima) registrou o momento em que o suspeito dispara várias vezes contra o comércio da vítima. Uma confusão entre vizinhos acabou em agressão física e tiros no meio da rua do bairro Rio Marinho, Vila Velha , na noite de domingo (23). Uma câmera de segurançaregistrou o momento em que o suspeito dispara várias vezes contra o comércio da vítima.

O crime foi por volta de 1h. Nas imagens é possível ver um homem andando na calçada da rua. Depois, ele atravessa e começa a atirar. Foram pelo menos seis disparos e os tiros atingiram a porta de um hortifrúti.

O dono do comércio contou para a polícia que acredita que o autor dos tiros é um vizinho com quem ele tinha um desentendimento antigo. O proprietário disse ainda que, neste fim de semana, os dois se desentenderam mais uma vez e a confusão acabou em uma luta corporal. O comerciante também contou que foi ameaçado de morte por esse vizinho.

Ninguém ficou ferido. Na manhã desta segunda-feira (24), policiais militares estiveram no estabelecimento e conversaram com a mulher que estava no local. Ela disse que era funcionária e no domingo o dono pediu para ela tomasse conta do estabelecimento.

Confusão em Vila Velha: dono de estabelecimento disse estar com medo de voltar ao local Crédito: Oliveira Alves

O comerciante também teria dito que, por medo, não pretende voltar. A equipe de reportagem da TV Gazeta tentou contato com o proprietário, mas não teve nenhum retorno até a última atualização desta reportagem.

Polícia Civil disse que o boletim de ocorrência foi registrado na data do fato e o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial, mas não informou se o suspeito foi preso.