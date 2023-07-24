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Rio Marinho

Vídeo: confusão entre vizinhos termina em briga e tiros em Vila Velha

Segundo a polícia, o dono de um hortifrúti teria brigado com o suspeito horas antes dos disparos; caso aconteceu na madrugada de domingo (23)

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2023 às 14:55
Uma confusão entre vizinhos acabou em agressão física e tiros no meio da rua do bairro Rio Marinho, Vila Velha, na noite de domingo (23). Uma câmera de segurança (veja vídeo acima) registrou o momento em que o suspeito dispara várias vezes contra o comércio da vítima.
O crime foi por volta de 1h. Nas imagens é possível ver um homem andando na calçada da rua. Depois, ele atravessa e começa a atirar. Foram pelo menos seis disparos e os tiros atingiram a porta de um hortifrúti.
O dono do comércio contou para a polícia que acredita que o autor dos tiros é um vizinho com quem ele tinha um desentendimento antigo. O proprietário disse ainda que, neste fim de semana, os dois se desentenderam mais uma vez e a confusão acabou em uma luta corporal. O comerciante também contou que foi ameaçado de morte por esse vizinho.
Ninguém ficou ferido. Na manhã desta segunda-feira (24), policiais militares estiveram no estabelecimento e conversaram com a mulher que estava no local. Ela disse que era funcionária e no domingo o dono pediu para ela tomasse conta do estabelecimento.
Confusão em Vila Velha: dono de estabelecimento disse estar com medo de voltar ao local
Confusão em Vila Velha: dono de estabelecimento disse estar com medo de voltar ao local Crédito: Oliveira Alves
O comerciante também teria dito que, por medo, não pretende voltar. A equipe de reportagem da TV Gazeta tentou contato com o proprietário, mas não teve nenhum retorno até a última atualização desta reportagem.
Polícia Civil disse que o boletim de ocorrência foi registrado na data do fato e o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial, mas não informou se o suspeito foi preso.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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