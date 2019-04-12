Vídeo: câmera flagra assalto em ponto de ônibus em Ibiraçu

Na gravação é possível ver o carro parando bruscamente na rua e dois homens saindo dele, enquanto um terceiro permanece dentro do automóvel. A primeira vítima é um adolescente, que entregou a mochila e outros pertences aos bandidos. Assustadas, duas meninas saem do enquadramento, mas também são assaltadas.
ASSISTA!
Uma mulher que estava sentada em um degrau na calçada também tem a bolsa e o celular levados pelos criminosos, que voltaram para o veículo e fugiram em seguida. Para detê-los, a Polícia Militar realizou um cerco próximo ao radar de Fundão, na Grande Vitória, e iniciou o acompanhamento dos suspeitos após avistá-los em alta velocidade.
Durante toda a perseguição, os suspeitos mantiveram uma arma apontada para a viatura policial. A cerca de 24 km do local onde aconteceu o crime, no distrito de Timbuí, os policiais efetuaram disparos e os criminosos pararam o veículo. Na busca foram encontrados aparelhos telefônicos, carregadores, um simulacro de pistola, uma touca ninja e R$342,95 em espécie.
ENCAMINHAMENTO
Os três indivíduos, sendo dois menores, foram levados para a Delegacia de Aracruz. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Thalles Soares de Almeida (20 anos) foi autuado por quatro crimes: roubo em concurso de pessoas, adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e corrupção de menores.
Após autuação, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz. Já os dois adolescentes, de 15 e 17 anos, vão responder por ato infracional análogo aos mesmos três primeiros crimes cometidos pelo maior de idade (roubo em concurso de pessoas, adulteração de sinal identificador de veículo e resistência). Ambos foram apresentados à Justiça.