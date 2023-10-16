Viatura da PM é alvo de tiros em São Benedito, Vitória

Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros no bairro São Benedito, em Vitória, na noite de domingo (15). Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar informou que equipes encontraram indivíduos na subida da Rua Tenente Setubal. Os suspeitos teriam atirado contra os militares, que revidaram os disparos. As imagens mostram ao menos dois tiros que atingiram a viatura do Regimento de Polícia Montada (RPMont).
Dois indivíduos teriam fugido, descendo pela escadaria. Um deles teria atirado novamente ao se deparar com os policiais que estavam na viatura. A Polícia Militar solicitou apoio e realizou buscas na região. Nenhum suspeito foi preso.