Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No domingo

Viatura da PM é alvo de tiros em São Benedito, Vitória

Os suspeitos teriam atirado contra os militares, que revidaram os disparos. As imagens mostram ao menos dois tiros que atingiram a viatura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 10:31

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 10:31

Tiros atingiram viatura da PM em São Benedito, Vitória
Tiros atingiram viatura da PM em São Benedito, Vitória Crédito: Reprodução
Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de tiros no bairro São Benedito, em Vitória, na noite de domingo (15). Em nota enviada à reportagem, a Polícia Militar informou que equipes encontraram indivíduos na subida da Rua Tenente Setubal. Os suspeitos teriam atirado contra os militares, que revidaram os disparos. As imagens mostram ao menos dois tiros que atingiram a viatura do Regimento de Polícia Montada (RPMont).
Dois indivíduos teriam fugido, descendo pela escadaria. Um deles teria atirado novamente ao se deparar com os policiais que estavam na viatura. A Polícia Militar solicitou apoio e realizou buscas na região. Nenhum suspeito foi preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados