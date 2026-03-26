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Vendedora é agredida e amarrada em assalto a loja em Jardim da Penha

A vítima, de 62 anos, foi arrastada, sofreu um golpe do tipo "mata-leão" do assaltante enquanto a comparsa do criminoso escolhia as peças de roupa

Publicado em 26 de março de 2026 às 09:40

Uma vendedora foi agredida durante um assalto a uma loja de roupas em Jardim da Penha, Vitória, na tarde da última terça-feira (24). A vítima, de 62 anos, foi arrastada, sofreu um golpe do tipo "mata-leão", teve as mãos amarradas e chegou a ser trancada no banheiro do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento e mostraram a dinâmica do casal que realizou o crime. Primeiro, uma mulher, fingindo ser cliente, entrou no local. Em seguida, um comparsa chegou para realizar o roubo e render a vendedora. Enquanto o homem agredia a vendedora e a arrastava pelo chão, a suspeita olhava as roupas nas araras da loja. Depois, ela foi para trás do balcão, pegou um celular que estava sendo carregado e cerca de R$ 200 em dinheiro vivo que estavam no caixa.

A vítima é levada, então, para o banheiro do estabelecimento, onde tem as mãos amarradas com um pedaço de camiseta. Para se proteger, a vendedora se trancou no espaço. Do lado de fora, o casal roubou cerca de 20 peças de roupas.

Segundo o dono da loja, que não quis se identificar, o homem chegou e anunciou o assalto. Em seguida, a vendedora teria tentado sair da loja, mas foi impedida e golpeada. O proprietário disse que a vítima ficou muito machucada e o prejuízo foi de aproximadamente R$ 20 mil. "Foi uma violência gratuita. A nossa colaboradora tem 62 anos e não representaria qualquer perigo para os meliantes", disse.

vendedora é agredida com mata-leão por criminoso Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Para o empresário, agora o cenário é de incerteza e medo: "Agora, a gente fica sem saber como vai ser o pós-assalto. A nossa colaboradora, como vai ficar a cabeça dela para continuar o trabalho? Eu e minha esposa, que somos os gestores, o que vamos precisar fazer para que não aconteça de novo? É uma sensação de impotência".

Segundo a Polícia Militar, foram feitas buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados até a publicação da reportagem. O comerciante registrou boletim de ocorrência. Já a Polícia Civil informou que o caso será investigado no distrito responsável pela área.

*Com informações do G1 ES

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