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Apreendidos pela PRF

Veículos têm chassi raspado e são incorporados a frota de empresa no ES

PRF informou que semirreboques tinham restrição judicial e eram de uma transportadora de Viana, mas estavam com uma empresa de Cariacica

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 09:51

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 abr 2023 às 09:51
Veículos têm chassi raspado e são incorporados à frota de empresa no ES Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Dois semirreboques adulterados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta quarta-feira (5), em Cariacica. A PRF informou que os veículos foram incorporados à frota de uma transportadora após terem o chassi raspado e a placa alterada.
A adulteração foi descoberta durante um patrulhamento da PRF em Cariacica. Na verificação, os policiais constatara que o número do chassi estava raspado e a placa mostrava que os veículos estavam registrados para uma transportadora de Cariacica.
Quando foram fazer uma checagem mais especializada, a PRF identificou que os veículos estavam com placa alterada. A original mostrava que eles estavam com restrição judicial e pertenciam, na verdade, a uma transportadora de Viana.
Constatada a adulteração, o condutor informou que desconhecia o fato, sendo somente funcionário da empresa de Cariacica. Os veículos e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Cariacica.
Em nota, a Polícia Civil que o suspeito, de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

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