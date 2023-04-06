Veículos têm chassi raspado e são incorporados a frota de empresa no ES

Veículos têm chassi raspado e são incorporados à frota de empresa no ES Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Dois semirreboques adulterados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal , na manhã desta quarta-feira (5), em Cariacica . A PRF informou que os veículos foram incorporados à frota de uma transportadora após terem o chassi raspado e a placa alterada.

A adulteração foi descoberta durante um patrulhamento da PRF em Cariacica. Na verificação, os policiais constatara que o número do chassi estava raspado e a placa mostrava que os veículos estavam registrados para uma transportadora de Cariacica.

Quando foram fazer uma checagem mais especializada, a PRF identificou que os veículos estavam com placa alterada. A original mostrava que eles estavam com restrição judicial e pertenciam, na verdade, a uma transportadora de Viana.

Constatada a adulteração, o condutor informou que desconhecia o fato, sendo somente funcionário da empresa de Cariacica. Os veículos e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Cariacica.