Um assassinato e sete tentativas de sábado para domingo na Grande Vitória

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Grande Vitória. Os crimes foram registrados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28). Uma pessoa foi assassinada e outras sete foram vítimas de tentativa de homicídio em um intervalo de sete horas na. Os crimes foram registrados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28).

SERRA

Às 20h20 de sábado (27), uma jovem de 27 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo no joelho esquerdo na Rua Resplendor, em Jardim Carapina, na Serra

No mesmo horário, uma mulher de 42 anos levou um tiro no joelho esquerdo na Rua Santa Rosa em Chácara Parreiral, também na Serra.

CARIACICA

Cerca de uma hora depois, um jovem de 25 anos levou um tiro na coxa direita ao passar pela esquina das Ruas Ponto Alto com a Jardim Tubarão, em Cariacica.

Às 21h40, segundo consta no relatório de ocorrências do DHHP, dois soldados da Polícia Militar teriam se envolvido em uma tentativa de homicídio por resistência à ação da PM na Rua Ipanema, em Aparecida, no mesmo município. O documento, no entanto, não apresenta detalhes sobre o fato.

Às 23h40, Luiz Gustavo Souza Pereira, 23 anos, foi assassinado a tiros na Rua Dois Irmãos, no bairro Bela Aurora, em Cariacica.

Segundo a Polícia Civil, no mesmo horário, um rapaz de 24 anos foi atingido a golpes de faca na rua Santa Marta, no bairro Campo Grande, em Cariacica.

FACADAS

Já na madrugada de domingo (28), por volta de 1h20, um homem de 40 anos foi ferido com um golpe de faca superficial no pescoço na Rua Marmoré, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.