Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Trio é detido por vender placas de carros perdidas em alagamentos

Os suspeitos exigiam entre R$ 30 e R$ 50 para devolver as placas aos respectivos donos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 mai 2019 às 19:25

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 19:25

Três pessoas foram detidas neste domingo (19) por exigirem dinheiro para devolução de placas  encontradas após os alagamentos da forte chuva deste sábado (18). Ao todo, 41 placas foram recuperadas pela Polícia Civil com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha.
Segundo a Guarda, os detidos estariam exigindo entre R$ 30 e R$ 50 para devolver as placas aos seus respectivos proprietários.
O material foi apreendido e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna. Para retirar a placa, os donos precisam apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados