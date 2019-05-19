Trio é detido por vender placas de carros perdidas em alagamentos

Três pessoas foram detidas neste domingo (19) por exigirem dinheiro para devolução de placas encontradas após os alagamentos da forte chuva deste sábado (18). Ao todo, 41 placas foram recuperadas pela Polícia Civil com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha.
Segundo a Guarda, os detidos estariam exigindo entre R$ 30 e R$ 50 para devolver as placas aos seus respectivos proprietários.
O material foi apreendido e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna. Para retirar a placa, os donos precisam apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).