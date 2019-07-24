Trio é detido por associação ao tráfico de drogas em Rio Novo do Sul

cumpriu três mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (24) na zona rural de, no Sul do Estado, por associação ao tráfico de drogas.

Um dos detidos é um adolescente de 16 anos. Ele foi localizado em São Domingos, onde também estava Rafael Menegardo. A polícia também encontrou R$ 7.500,00 em dinheiro, arma de fogo e objetos como televisão, celulares, munição e ferramentas.