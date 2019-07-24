Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um é adolescente

Trio é detido por associação ao tráfico de drogas em Rio Novo do Sul

Com os três a polícia também encontrou R$ 7.500,00 em dinheiro, arma de fogo e objetos como televisão, celulares, computadores, munição e ferramentas

Publicado em 

24 jul 2019 às 15:45

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 15:45

A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão na manhã desta quarta-feira (24) na zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, por associação ao tráfico de drogas.
Um dos detidos é um adolescente de 16 anos. Ele foi localizado em São Domingos, onde também estava Rafael Menegardo. A polícia também encontrou R$ 7.500,00 em dinheiro, arma de fogo e objetos como televisão, celulares, munição e ferramentas.
Já na comunidade de São José do Frade, a polícia prendeu Natan Alves Wandermurem. Ele estava com computadores, celular, dinheiro e drogas e, segundo a polícia, os produtos são roubados.
Rafael e Natan foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP), em Marataízes e o adolescente foi encaminhado para Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Polícia Civil Rio Novo do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados