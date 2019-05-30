Três são detidos após polícia encontrar drogas em carros em Vila Velha

Três pessoas foram detidas, sendo um adolescente de 17 anos, após a Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar encontrarem drogas dentro de veículos abandonados, no bairro Cristóvão Colombo, por volta das 15 horas, desta quarta-feira (29).
De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe estava fazendo patrulhamento, quando foi informada por moradores de que Wendel Silva Farias, Francisco Inocêncio Rosário da Silva, e o menor de idade, estavam comercializando drogas, na Rua Álvares Cabral, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.
A Polícia Militar foi chamada para o reforço. O cão farejador Jason, da 13ª Cia Independente, que também participou da ação, encontrou 80 pedras de crack, maconha, haxixe e cocaína num carro que estava na região conhecida como "Boca do Chapão". Foi apreendido também a quantia de R$ 480, em espécie.
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Wendel estava com um celular que ele mesmo admitiu ter roubado de uma vítima dias atrás, em frente de um colégio. O trio foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Wendel e Francisco tinham passagem pela polícia. Inclusive, Francisco tinha mais de 30 registros na Polícia Civil.
Acionada pela reportagem, a PC informou que os conduzidos foram detidos próximo ao local onde a droga foi apreendida e, como não há elementos que comprovassem que pertencia a eles, o trio será ouvido e liberado.
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