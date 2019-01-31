Três homens morreram durante uma troca de tiros em um posto de combustíveis às margens da BR 101, no bairro Jucu, em Viana, na noite de quarta-feira. Um deles era um catador de material reciclável, que não teve a identidade confirmada, e que a polícia investiga se morreu em decorrência de uma queda no momento dos tiros. Nenhuma perfuração por ferimento de bala foi encontrada no corpo da vítima.
O crime ocorreu por volta das 20h30, em uma área próxima ao posto. Testemunhas contaram que o local estava movimentado no momento do crime. Era horário em que muitos caminhoneiros estavam jantando no pátio do local e dentro de uma lanchonete anexa ao posto.
Três morrem em troca de tiros em Viana
De acordo com testemunhas, a primeira pessoa a ser baleada foi Fabrício de Azevedo Silva, 35 anos. Ele estava sentado em um banco, embaixo de uma árvore, conversando com amigos quando foi surpreendido por dois homens, que já chegaram ao local atirando.
Houve tumulto e quem estava no local saiu correndo com medo de ser atingido pelos tiros. Em meio a essas pessoas estava o catador, que de acordo com caminhoneiros, estava em pé, poucos metros atrás de Fabrício, separando material.
A outra vítima baleada foi identificada como João Vitor Campos, 22 anos. Ele estava sentado do lado de fora da lanchonete, junto com a namorada. Ao ver Fabrício ser atacado pelos atiradores, o rapaz sacou uma arma e também passou a atirar em direção aos suspeitos.
Após o tiroteio, os criminosos teriam entrado em um carro preto, que dava cobertura no crime, e fugiram do local. Nenhum suspeito ainda foi identificado pela polícia.
SOCORRO
Os criminosos revidaram e João Vitor também acabou sendo atingido. Ele foi socorrido pela namorada, que colocou o rapaz em um carro e o levou até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.
QUEDA
O catador estava sem documentos, por isso não foi identificado. Inicialmente, no local, a Perícia Criminal da Polícia Civil não encontrou nenhuma perfuração no corpo dele. O homem apresentava um ferimento na cabeça, que pode ter sido feito por uma queda. Porém, a causa da morte da vítima só será confirmada após exames. O corpo está no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Funcionários do posto de combustíveis disseram que o homem morava em um contêiner na região, em meio aos entulhos e materiais que costuma recolher.
TUMULTO E MEDO
No momento do crime, muitas pessoas se jogaram no chão para se proteger. Um caminhoneiro chegou a machucar o joelho na queda. O radiador do caminhão dele foi atingido por um tiro.
“Fui ver que meu caminhão tinha sido atingido hoje de manhã. Tenho carga para entregar e não posso sair daqui. Agora, além do medo de morrer fiquei também com o prejuízo. Mas, pelo menos estou vivo e isso que importa de verdade”, ressaltou o caminhoneiro Sinval Francisco da Silva, 58 anos.
A porta de vidro da lanchonete também foi atingida e os estilhaços ficaram espalhados pela frente do estabelecimento. O crime vai ser investigado pela Divisão de Homicídios de Viana.