Três morrem em troca de tiros em Viana

Local onde três homens foram baleados em Viana Crédito: Bernardo Coutinho

Três homens morreram durante uma troca de tiros em um posto de combustíveis às margens da BR 101 , no bairro Jucu, em Viana , na noite de quarta-feira. Um deles era um catador de material reciclável, que não teve a identidade confirmada, e que a polícia investiga se morreu em decorrência de uma queda no momento dos tiros. Nenhuma perfuração por ferimento de bala foi encontrada no corpo da vítima.

O crime ocorreu por volta das 20h30, em uma área próxima ao posto. Testemunhas contaram que o local estava movimentado no momento do crime. Era horário em que muitos caminhoneiros estavam jantando no pátio do local e dentro de uma lanchonete anexa ao posto.

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De acordo com testemunhas, a primeira pessoa a ser baleada foi Fabrício de Azevedo Silva, 35 anos. Ele estava sentado em um banco, embaixo de uma árvore, conversando com amigos quando foi surpreendido por dois homens, que já chegaram ao local atirando.

Houve tumulto e quem estava no local saiu correndo com medo de ser atingido pelos tiros. Em meio a essas pessoas estava o catador, que de acordo com caminhoneiros, estava em pé, poucos metros atrás de Fabrício, separando material.

A outra vítima baleada foi identificada como João Vitor Campos, 22 anos. Ele estava sentado do lado de fora da lanchonete, junto com a namorada. Ao ver Fabrício ser atacado pelos atiradores, o rapaz sacou uma arma e também passou a atirar em direção aos suspeitos.

Após o tiroteio, os criminosos teriam entrado em um carro preto, que dava cobertura no crime, e fugiram do local. Nenhum suspeito ainda foi identificado pela polícia.

SOCORRO

Os criminosos revidaram e João Vitor também acabou sendo atingido. Ele foi socorrido pela namorada, que colocou o rapaz em um carro e o levou até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

QUEDA

Funcionários do posto de combustíveis disseram que o homem morava em um contêiner na região, em meio aos entulhos e materiais que costuma recolher.

TUMULTO E MEDO

Marca de tiro que furou o radiador do caminhão Crédito: Bernardo Coutinho

No momento do crime, muitas pessoas se jogaram no chão para se proteger. Um caminhoneiro chegou a machucar o joelho na queda. O radiador do caminhão dele foi atingido por um tiro.

“Fui ver que meu caminhão tinha sido atingido hoje de manhã. Tenho carga para entregar e não posso sair daqui. Agora, além do medo de morrer fiquei também com o prejuízo. Mas, pelo menos estou vivo e isso que importa de verdade”, ressaltou o caminhoneiro Sinval Francisco da Silva, 58 anos.