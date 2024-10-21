Três adolescentes são detidos por roubar e depredar comércios em Cachoeiro

Três adolescentes – duas jovens e um rapaz– foram apreendidos após roubarem uma farmácia e ameaçarem as pessoas no interior do comércio na noite do último sábado (19) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Além desse caso, o dono de um estabelecimento próximo disse aos policiais que os menores são suspeitos de agredi-lo e causar transtornos em seu comércio.

Segundo a Polícia Militar, funcionários da farmácia contaram que um grupo de adolescentes roubou objetos, ameaçou pessoas, arremessou objetos e destruíram prateleiras. Com a chegada da PM, três foram detidos no local, e outros suspeitos conseguiram fugir sem serem identificados.

Horas antes ao crime, segundo os militares, um comerciante de 58 anos, no Mercado Municipal do bairro Amarelo, foi agredido com socos. Segundo a vítima, dois clientes o ajudaram a levar os adolescentes para fora do imóvel e fechar as portas. Os suspeitos quebraram caixas de madeira e garrafas de vidro na rua.

Durante o registro dos casos, um outro comerciante compareceu à delegacia e relatou que os mesmos adolescentes haviam roubado seu comércio horas antes, quebrando vidros e ameaçando os funcionários.

Sobre os crimes, a Polícia Militar disse que realiza policiamento ostensivo dia e noite em todo o município, além de operações diversas e constantes que são desenvolvidas de forma estratégica, resultando em prisões e apreensões.