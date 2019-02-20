Tragédia em Linhares: autuado por desacato, pai de Kauã continua preso

Tragédia em Linhares: pai de Kauã foi preso após audiência Crédito: Leonardo Goliver

que foi detido após discutir com um juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude, nesta terça-feira (19), em Linhares — foi autuado por desacato e ameaça e vai permanecer preso. O empresário Rainy Butkovsky, pai biológico de Kauã Salles Butkovsky —, em Linhares — foi autuado por desacato e ameaça e vai permanecer preso.

À reportagem, o advogado do empresário, Síderson Vitorino, disse que Rainy foi ouvido por cerca de duas horas na Delegacia Regional de Linhares. Na quarta-feira (20), ele deve ser transferido para um presídio da região. "No meu entendimento, são crimes que não aconteceram porque o juiz não fez nenhuma determinação legal para que o meu cliente descumprisse", disse.

Vitorino afirmou que apresentou oito testemunhas, mas somente uma foi ouvida pelo delegado. O advogado veio a Vitória nesta terça-feira (19) para entrar com um pedido de habeas corpus no plantão do

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Na quarta-feira (20), Síderson afirmou que também vai ao Fórum de Linhares para pedir o relaxamento da prisão de Rainy.

O CASO

Rainy e familiares estavam desde cedo no local para acompanhar a audiência de instrução que interrogou, pela primeira vez, os pastores Juliana Salles e Georgeval Alves, acusados pelos assassinatos dos irmãos Kauã e Joaquim.

Ao fim da audiência, por volta das 15h30, houve uma discussão entre Rainy e o juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude, Carlos Abad, do lado de fora do Fórum de Linhares, e foi dada a ordem de prisão. O juiz não tem relação com a audiência do caso dos irmãos mortos, e a motivação da confusão ainda não completamente esclarecida.

Rainy resistiu à detenção, o advogado dele chegou a colocá-lo dentro de um carro, e o juiz reforçou aos policiais militares presentes que foi dada a ordem de prisão. O empresário continuou resistindo à prisão e chegou a correr na região do fórum, mas acabou imobilizado por policiais e detido. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.

VEJA VÍDEO DA CONFUSÃO

O QUE DIZ O JUIZ SOBRE CONFUSÃO

Em entrevista à reportagem do Gazeta Online, o juiz disse que saiu do fórum para checar uma confusão que ouvia do lado de fora, e que viu Rainy e outros companheiros dele chutando um veículo de cor prata, usado pelos advogados e pela pastora Juliana, ameaçando as pessoas de morte.





"Eu estava presidindo a minha audiência no Tribunal do Júri, quando ouvi um burburinho do lado de fora. Saí para ver do que se tratava e vi uma pessoa cercada de vários companheiros, e ele (Rainy) estava chutando um carro prateado e ameaçando de morte as pessoas que o estavam vendo. Fiquei parado observando, essa pessoa (Rainy) passou por mim com olhar ameaçador, andou 20 metros, parou, virou, olhou para mim novamente e começou a dizer: 'Não é só você que tem arma não'. Eu continuei olhando para ele, não sabia nem quem ele era. Quando ele olhou para mim de novo e disse: "É você mesmo' e colocou a mão na região da genitália e balançou. Dei voz de prisão a ele", afirmou o juiz Carlos Abad.

O QUE DIZ A DEFESA DE RAINY

O advogado Síderson Vitorino diz que a prisão não tem legalidade e que o juiz levou a erros os policiais militares que faziam a segurança do fórum. "Não há nem que se fazer defesa hoje aqui porque não existiu crime". Veja na íntegra:

"Estão sendo ouvidas ainda algumas das partes envolvidas. Logo após nós vamos fazer a nossa representação contra o juiz e espero que meu cliente não fique custodiado porque não tem qualquer tipo de legalidade na voz de prisão emanada do juiz, o que levou inclusive a erro os PMs que estavam ali fazendo a segurança do local. O juiz induziu a erro os PMs, dizendo que houve desacato à autoridade. Esta foi a argumentação dele. Por isso o juiz deu voz de prisão, mas para que exista desacato, tenho que produzir um descumprimento de ordem ou um ultraje à pessoa em função do cargo. Isso quer dizer que se, em uma hipótese, eu colidir contra o carro do juiz, no trânsito, ali não existe desacato, porque ali são dois motoristas. Se eu encontro com um policial na feira e ali existe um entrevelo entre nós dois, por conta de alguma coisa do cotidiano, não existe desacato porque ali são duas pessoas iguais, pares. E não existiu também desacato hoje porque Rainy entendeu que aquele senhor que estava ali, trajando calça jeans e camiseta, era um dos seus pares, que estava ali passando pela rua. Não foi dentro do ambiente do Fórum. Ele não desacatou um juiz dentro do Fórum. Insurgiu contra ordem de uma pessoa que ele não sabia quem era e nem poderia pressupor, que estava de calça jeans e camiseta do lado de fora do Fórum. Não há nem que se fazer defesa hoje aqui porque não existiu crime, meu cliente não cometeu nenhum tipo de crime. Se ele tivesse cometido crime, aí sim poderia se falar em defesa. Mas o que nós estamos fazendo aqui na delegacia é produzir uma representação contra o magistrado".

MÃE DE RAINY QUESTIONA A JUSTIÇA