Traficantes tinham depósito de drogas debaixo de viaduto em Vila Velha

Ilha das Flores, em Vila Velha. No depósito improvisado havia 18 quilos de maconha, 400 pinos de cocaína e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. Nenhum suspeito foi localizado, mas a polícia já identificou os donos do material. A ação foi registrada em vídeo pela Polícia Civil. A Polícia Civil encontrou drogas e arma debaixo de um viaduto em, em Vila Velha. No depósito improvisado havia 18 quilos de maconha, 400 pinos de cocaína e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. Nenhum suspeito foi localizado, mas a polícia já identificou os donos do material. A ação foi registrada em vídeo pela

De acordo com o delegado Diego Bermond, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), há meses a delegacia investiga o tráfico de drogas na região de Ilha das Flores e Ilha da Conceição, em Vila Velha. Após denuncias anônimas, os policiais conseguiram identificar o local onde uma organização criminosa guardava as drogas e armas: um buraco debaixo da estrutura de um viaduto de Ilha das Flores.

OPERAÇÃO

Polícia encontra drogas e arma debaixo de viaduto em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Durante operação da Denarc na última sexta feira (06) os policiais encontraram o material no local, que é cercado por lixo e sujeira. Devido as más condições de armazenamento, parte da droga estava mofada. A situação chamou atenção da polícia.

"Chamou a atenção ver drogas e arma debaixo da ponte. Mas, ao mesmo tempo, não surpreende porque sabemos que os criminosos escolhem esses locais para que não sofram uma ação policial na casa deles", afirmou o delegado.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Além dos 18 quilos de maconha - em que parte estava mofada, os 400 pinos de cocaína e a arma de fabricação caseira, outro material em pó também foi localizado e passará por exames para identificação. De acordo com a Polícia, apesar da apreensão ter sido em Ilha das Flores, os entorpecentes pertencem a traficantes de Ilha da Conceição. Eles já foram identificados.