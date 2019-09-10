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Traficantes tinham depósito de drogas debaixo de viaduto em Vila Velha

No depósito improvisado havia 18 quilos de maconha, 400 pinos de cocaína e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 09:42

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 09:42

A Polícia Civil encontrou drogas e arma debaixo de um viaduto em Ilha das Flores, em Vila Velha.  No depósito improvisado havia 18 quilos de maconha, 400 pinos de cocaína e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. Nenhum suspeito foi localizado, mas a polícia já identificou os donos do material. A ação foi registrada em vídeo pela Polícia Civil.
De acordo com o delegado Diego Bermond, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), há meses a delegacia investiga o tráfico de drogas na região de Ilha das Flores e Ilha da Conceição, em Vila Velha. Após denuncias anônimas, os policiais conseguiram identificar o local onde uma organização criminosa guardava as drogas e armas: um buraco debaixo da estrutura de um viaduto de Ilha das Flores. 
> Polícia caça líder de gangues que tem 16 mandados de prisão pendentes
OPERAÇÃO
Polícia encontra drogas e arma debaixo de viaduto em Vila Velha Crédito: Polícia Civil
Durante operação da Denarc na última sexta feira (06) os policiais encontraram o material no local, que é cercado por lixo e sujeira. Devido as más condições de armazenamento, parte da droga estava mofada. A situação chamou atenção da polícia.
> Homem é preso com mais de 1,2 mil pinos de cocaína em Aracruz
"Chamou a atenção ver drogas e arma debaixo da ponte. Mas, ao mesmo tempo, não surpreende porque sabemos que os criminosos escolhem esses locais para que não sofram uma ação policial na casa deles", afirmou o delegado. 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 
Além dos 18 quilos de maconha - em que parte estava mofada, os 400 pinos de cocaína e a arma de fabricação caseira, outro material em pó também foi localizado e passará por exames para identificação. De acordo com a Polícia, apesar da apreensão ter sido em Ilha das Flores, os entorpecentes pertencem a traficantes de Ilha da Conceição. Eles já foram identificados.
"É uma associação criminosa e parte já foi identificada. Já estamos trabalhando para a localização dos criminosos e investigando outros depósitos como esses. Não é comum fiscalização debaixo dessas pontes, tanto que os traficantes não contavam que a polícia faria uma ação naquele local", completou o delegado.
> Mulher é presa com cocaína avaliada em R$ 50 mil em Cachoeiro 

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