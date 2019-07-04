Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OUSADIA

Traficantes cortam luz de praça em Vila Velha para vender drogas

Os criminosos apagaram as luzes da parte de trás da praça do Vale Encantado às 18h10 e ordenaram que todos que estavam no local se retirassem.
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

03 jul 2019 às 23:06

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 23:06

Praça do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Crédito: Elis Carvalho
Criminosos de Vale Encantado, em Vila Velha, parecem querer impor as próprias regras na região sem medo da polícia. Isso porque traficantes cortaram a luz da única praça do bairro na última terça-feira para facilitar a venda de drogas sem que sejam identificados. Com medo, moradores contam que a ação dos bandidos é frequente dia e noite.
> Bandidos ditam regras a moradores em diversos bairros
 De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, os criminosos apagaram as luzes da parte de trás da praça do Vale Encantado às 18h10 e ordenaram que todos que estavam no local se retirassem. A ação foi flagrada por câmeras de videomonitoramento.
Traficantes cortam luz de praça em Vila Velha para vender drogas
A Polícia Militar foi acionada e quatro viaturas foram ao local para dar cobertura para que a Escelsa EDP fizesse os reparos para restabelecer a iluminação, que voltou a partir das 19h10.
“A Prefeitura informa que os agentes de videomonitoramento ao visualizarem qualquer movimento de tráfico e uso de drogas na Praça de Encantado, acionam imediatamente as forças policiais. As ações têm inibido o tráfico e uso de drogas na região”, informou, por nota.
 > Praça é cercada pelo tráfico de drogas em Vitória
MEDO
A reportagem esteve na praça para conversar com moradores e comerciantes. Com medo, a maioria preferiu não comentar o caso. Mas alguns moradores informaram que o tráfico e uso de drogas na região é comum a qualquer hora do dia.
“Eles não respeitam ninguém. Usam drogas e vendem na frente de crianças, a qualquer hora do dia. A gente fica até com medo de frequentar a praça”, lamentou uma aposentada, de 65 anos que preferiu não se identificar.
POLÍCIA
Procurada, a PM informou por nota que está presente no bairro por meio de policiamento ostensivo, com patrulhamento preventivo, além de operações de cercos táticos e abordagens.
“A PM lembra que todas as ocorrências devem ser registradas via Ciodes (190), pois é com base nestes registros e no apontamento dos moradores sobre os pontos mais sensíveis do bairro, que a polícia traça seu plano de segurança, fazendo o reforço policial. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia também podem ser feitas pelo telefone 181”.
Já a Polícia Civil, afirmou que a inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado, incluindo Vale Encantado, em Vila Velha, onde já foram feitas operações de combate ao tráfico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime drogas espírito santo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados