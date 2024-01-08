Traficante entre os criminosos mais procurados de Vila Velha é preso

Um dos criminosos mais procurados de Vila Velha, Angelo de Luca Netto, de 35 anos, foi preso pela polícia no bairro Nossa Senhora da Penha, no mesmo município. A prisão foi efetuada por uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município na última quarta-feira (3), e divulgada nesta segunda-feira (8). Ele é apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Boa Vista.
A Polícia Civil informou que Angelo tem extensa ficha criminal e, contra ele, havia mandado de prisão em aberto. Segundo a corporação, o investigado usava, pelo menos, três identidades diferentes: Angelo de Luca Netto, que é a verdadeira, e outras duas falsas, com outros nomes e sobrenomes. No momento em que foi preso ele usava um dos nomes falsos.
Segundo levantamentos da DHPP de Vila Velha, além de ser uma das antigas lideranças do tráfico de drogas do bairro Boa Vista, atualmente Angelo era fornecedor de entorpecentes para a região. A operação que culminou na prisão dele começou após levantamentos de inteligência para localizar o paradeiro do acusado. A equipe descobriu que ele estava vivendo com um nome falso em um condomínio no bairro Nossa Senhora da Penha.
No momento da prisão, Angelo estava com uma pistola na cintura, um carregador alongado e R$ 4.700 em dinheiro no bolso da bermuda. Após a prisão, o homem foi conduzido à sede da DHPP de Vila Velha, onde prestou depoimento. “Ele mesmo confirmou que cumpria pena por tráfico de drogas e foi beneficiado com a saída do sistema prisional com uso de tornozeleira eletrônica para fazer tratamento médico. Uma vez fora da prisão, ele não retornou mais e, atualmente, era considerado foragido do sistema prisional”, explicou o adjunto da DHPP Vila Velha, delegado Christian Waichert.