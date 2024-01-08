Traficante entre os criminosos mais procurados de Vila Velha é preso

Angelo de Luca Netto, de 35 anos, foi preso pela polícia no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Um dos criminosos mais procurados de Vila Velha , Angelo de Luca Netto, de 35 anos, foi preso pela polícia no bairro Nossa Senhora da Penha, no mesmo município. A prisão foi efetuada por uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município na última quarta-feira (3), e divulgada nesta segunda-feira (8). Ele é apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Boa Vista.

A Polícia Civil informou que Angelo tem extensa ficha criminal e, contra ele, havia mandado de prisão em aberto. Segundo a corporação, o investigado usava, pelo menos, três identidades diferentes: Angelo de Luca Netto, que é a verdadeira, e outras duas falsas, com outros nomes e sobrenomes. No momento em que foi preso ele usava um dos nomes falsos.

Segundo levantamentos da DHPP de Vila Velha, além de ser uma das antigas lideranças do tráfico de drogas do bairro Boa Vista, atualmente Angelo era fornecedor de entorpecentes para a região. A operação que culminou na prisão dele começou após levantamentos de inteligência para localizar o paradeiro do acusado. A equipe descobriu que ele estava vivendo com um nome falso em um condomínio no bairro Nossa Senhora da Penha.

Dinheiro e arma foram apreendidas com Angelo de Luca Netto, de 35 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil