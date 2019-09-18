Traficante é expulso de bairro após matar mulher com tiro em Vitória

Grande São Pedro, Vitória, após matar Lorrayne da Silva Andreatta, de 23 anos, com um tiro na cabeça. Os dois eram ex-namorados, mas segundo a Polícia Civil, o crime não foi motivado pelo fim do relacionamento. O traficante Rodrigo Braga de Jesus, o Jambão, de 21 anos, foi expulso do bairro onde morava, na, Vitória, após matar Lorrayne da Silva Andreatta, de 23 anos, com um tiro na cabeça. Os dois eram ex-namorados, mas segundo a Polícia Civil, o crime não foi motivado pelo fim do relacionamento.

Lorrayne da Silva Andreatta, assassinada com tiro na cabeça em Redenção, Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Arquivo da Família

O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de maio na Rua Marcos Adriano Vieira, no bairro Redenção, na Capital. De acordo com a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar, Lorrayne foi morta porque discutiu com a então namorada de Jambão em um bar. Depois da confusão, a jovem foi embora sozinha, a pé. Uma câmera de segurança flagrou a ação.

Rodrigo Braga de Jesus, o Jambão Crédito: Divulgação/PCES

“Como ele era integrante do movimento do tráfico de drogas, sentiu que naquele momento teve o poder afrontado e resolveu matá-la por conta disso. Ela implorou pela vida, levantou as mãos quando foi rendida, mas não teve qualquer chance de defesa. Depois do tiro, Jambão pegou sua bicicleta e saiu normalmente como se nada tivesse acontecido”, disse.

No mesmo mês do crime, Jambão teve o mandado de prisão expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele foi expulso por outros traficantes da Grande São Pedro por ter atraído a polícia para a região e foi morar no Forte São João.

Investigações apontaram a nova localização do procurado e então os policiais fizeram outra operação no Forte São João e também no Morro do Romão. Para não ser preso, ele se escondeu na casa de uma tia no bairro Inhanguetá. Ele não quis comentar o crime.

“As provas que nós temos são robustas e atestam a autoria do crime. Jambão também é investigado por envolvimento em outros assassinatos. O próprio grupo de traficantes ao qual ele pertencia viu a frieza de Jambão e acabou expulsando ele do bairro. Como fizemos operações no bairro para onde ele fugiu, ele foi expulso novamente”, disse Raffaella.