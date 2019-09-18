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Traficante é expulso de bairro após matar mulher com tiro em Vitória

Segundo a Polícia Civil, Lorrayne da Silva morreu após discutir com a então namorada de Rodrigo Braga de Jesus, o Jambão, que integrava a lista lista dos assassinos de mulheres mais procurados da Grande Vitória
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 set 2019 às 08:05

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 08:05

O traficante Rodrigo Braga de Jesus, o Jambão, de 21 anos, foi expulso do bairro onde morava, na Grande São Pedro, Vitória, após matar Lorrayne da Silva Andreatta, de 23 anos, com um tiro na cabeça. Os dois eram ex-namorados, mas segundo a Polícia Civil, o crime não foi motivado pelo fim do relacionamento.
Jambão foi preso na tarde desta terça-feira (17) na casa de uma tia no bairro Inhanguetá, em Vitória durante operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Ele integrava a lista dos assassinos de mulheres mais procurados da Grande Vitória.
Lorrayne da Silva Andreatta, assassinada com tiro na cabeça em Redenção, Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Arquivo da Família
O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de maio na Rua Marcos Adriano Vieira, no bairro Redenção, na Capital. De acordo com a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar, Lorrayne foi morta porque discutiu com a então namorada de Jambão em um bar. Depois da confusão, a jovem foi embora sozinha, a pé. Uma câmera de segurança flagrou a ação.
Rodrigo Braga de Jesus, o Jambão Crédito: Divulgação/PCES
“Como ele era integrante do movimento do tráfico de drogas, sentiu que naquele momento teve o poder afrontado e resolveu matá-la por conta disso. Ela implorou pela vida, levantou as mãos quando foi rendida, mas não teve qualquer chance de defesa. Depois do tiro, Jambão pegou sua bicicleta e saiu normalmente como se nada tivesse acontecido”, disse.
No mesmo mês do crime, Jambão teve o mandado de prisão expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele foi expulso por outros traficantes da Grande São Pedro por ter atraído a polícia para a região e foi morar no Forte São João.
Investigações apontaram a nova localização do procurado e então os policiais fizeram outra operação no Forte São João e também no Morro do Romão. Para não ser preso, ele se escondeu na casa de uma tia no bairro Inhanguetá. Ele não quis comentar o crime.
“As provas que nós temos são robustas e atestam a autoria do crime. Jambão também é investigado por envolvimento em outros assassinatos. O próprio grupo de traficantes ao qual ele pertencia viu a frieza de Jambão e acabou expulsando ele do bairro. Como fizemos operações no bairro para onde ele fugiu, ele foi expulso novamente”, disse Raffaella.
Jambão vai responder por homicídio duplamente qualificado - por motivo torpe e impossibilidade de defesa. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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