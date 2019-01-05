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Tiroteio em bar deixa jovem baleado na barriga em Sooretama

Ele alegou que houve um tiroteio no bar e acabou atingido; no entanto, a PM não recebeu informações de troca de tiros no local

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 13:24

Publicado em 

05 jan 2019 às 13:24
Delegacia de Polícia de Sooretama Crédito: Loreta Fagionato
Um jovem de 21 anos foi baleado na barriga, no final da noite desta sexta-feira (04), no bairro Sayonara, em Sooretama, região Norte do Estado. Ele alegou à Polícia Militar que foi atingido pelo disparo de arma de fogo em um tiroteio em um bar. No entanto, os militares não receberam informações sobre troca de tiros no estabelecimento citado pela vítima.
Tiroteio em bar deixa jovem baleado na barriga em Sooretama
Segundo a PM, o jovem baleado foi socorrido por populares e levado ao Pronto-Atendimento do município. Ele contou aos policiais que houve um tiroteio no bar e ele foi alvejado, mas não soube dizer quantos disparos aconteceram no local e nem informar as características dos acusados. A vítima foi transferida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e está com uma munição alojada na barriga, mas não corre risco de morrer.
A PM ainda afirmou que não recebeu informações sobre um possível tiroteio no local indicado pelo jovem. Os militares orientaram a vítima a procurar a Delegacia de Polícia de Sooretama para registrar o boletim de ocorrência.

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