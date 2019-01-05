Delegacia de Polícia de Sooretama Crédito: Loreta Fagionato

Um jovem de 21 anos foi baleado na barriga, no final da noite desta sexta-feira (04), no bairro Sayonara, em Sooretama, região Norte do Estado. Ele alegou à Polícia Militar que foi atingido pelo disparo de arma de fogo em um tiroteio em um bar. No entanto, os militares não receberam informações sobre troca de tiros no estabelecimento citado pela vítima.

Your browser does not support the audio element. Tiroteio em bar deixa jovem baleado na barriga em Sooretama

Segundo a PM, o jovem baleado foi socorrido por populares e levado ao Pronto-Atendimento do município. Ele contou aos policiais que houve um tiroteio no bar e ele foi alvejado, mas não soube dizer quantos disparos aconteceram no local e nem informar as características dos acusados. A vítima foi transferida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e está com uma munição alojada na barriga, mas não corre risco de morrer.