Tiroteio e perseguição em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Os moradores de Porto de Cariacica foram acordados com o barulho de um tiroteio entre criminosos após um assalto ocorrido no bairro, na madrugada deste domingo (7). Pelo menos sete disparos foram ouvidos por testemunhas e deixaram para trás um rastro de morte, destruição e medo.

De acordo com o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), três assaltantes tentaram roubar dois motoristas de aplicativo na saída de um evento e atiraram contra o carro de um deles. Revoltado, um passageiro perseguiu os suspeitos e acabou matando um e ferindo outro. A Polícia ainda não tem informações do assassino, que fugiu logo após o crime.

Your browser does not support the audio element. Tiros, perseguição e morte assustam moradores em Cariacica

A confusão começou por volta das 4 horas, na saída de uma festa, ocorrida no bairro vizinho, Porto Belo. Os três suspeitos já chegaram armados no local e primeiro abordaram um motorista de aplicativo, tentando roubar o carro dele, um Prisma preto.

Tiroteio e perseguição em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

O homem disse que estava com o carro cheio de passageiros. Neste momento, um outro motorista de aplicativo, em um veículo branco, passava no sentido contrário da rua. Os bandidos ordenaram para o condutor parar, porém, ele acelerou e passou direto.

Os assaltantes então, começaram a correr atrás do carro e a atirar em direção a ele. O motorista perdeu o controle da direção do veículo, rodou na pista e bateu na traseira de um Corsa Classic que estava estacionado em frente à uma casa, na Rua Filomeno Mattos, já no bairro Porto de Cariacica. Uma bala também atingiu a janela e uma cama dentro da residência.

Do carro, desceu um casal de passageiros. Segundo testemunhas, o homem estava com uma arma na mão. Ele foi até o Prisma preto, que era do primeiro motorista abordado, disse que iria atrás dos bandidos e mandou todas as pessoas que estavam dentro do veículo saírem.

Perseguição e morte

Depois de assumir a direção do Prisma preto, o suspeito e a mulher saíram em perseguição aos assaltantes. Neste ponto - na Rua das Anemonas - de acordo com a polícia, houve uma troca de tiros entre os criminosos e o passageiro.

Um Gol branco que estava parado na garagem de uma casa teve o capô atingido por dois tiros. A perseguição continuou até a saída do bairro, em direção à Rodovia do Contorno. Neste momento, um dos assaltantes, identificado como Frederico Zenandi, 20 anos, foi atingido por um tiro na cabeça.

Frederico morreu no local. Já o segundo criminoso, ainda sem identificação, foi atingido na cintura. Ele foi socorrido e está internado sob escolta, no Hospital São Lucas, em Vitória. O terceiro bandido escapou em direção a Nova Rosa da Penha e não foi localizado. O passageiro também fugiu.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Atirador volta no local e dá recado para moradores

Após perseguir, matar um assaltante e balear outro, o passageiro voltou para a Rua Filomeno Mattos, onde ele e o motorista foram surpreendidos pelos bandidos, e contou o que havia feito. Testemunhas disseram à polícia que o homem confessou ter atirado nos assaltantes e falou para o motorista de aplicativo, dono do Prisma preto levado por ele, que iria devolver o veículo e disse ainda em qual bairro o carro poderia ser encontrado. O veículo foi localizado na manhã de ontem, na Rua Colatina, no bairro Nova Brasília.

Susto

Um auxiliar de serviços gerais, 43 anos, só foi ver que o carro dele, um Gol branco, atingido na garagem de casa, quando acordou. O susto, segundo ele, foi grande.

“De madrugada eu escutei os barulhos, mas pareciam ser bombinhas. Não imaginei que fossem tiros. Quando levantei e fui ver meu carro na garagem, vi que eram marcas de tiros. Fiquei apavorado. Poderia ter atingido alguém dentro de casa”, concluiu.

O auxiliar de serviços gerais disse ainda que mora no bairro há seis anos e que essa foi a primeira vez que isso aconteceu no local.