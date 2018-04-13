Tiros, pânico e morte na Avenida Vitória

Crédito: André Rodrigues | Gazeta Online

Tiros, pânico, morte e correria marcaram a noite desta quinta-feira (11) na Avenida Vitória, na Ilha de Monte Belo, em Vitória. Uma confusão que começou em um ponto de ônibus, próximo a uma faculdade particular, acabou com um assaltante morto e um universitário baleado.

O caso aconteceu por volta das 21 horas. De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois homens estavam armados em um ponto de ônibus, sendo que um estava com uma arma de brinquedo.

Segundo relatos de estudantes, os disparos teriam começado após uma tentativa de assalto.

Porém, a Polícia Civil não confirmou essa versão e ainda não sabe como os disparos começaram, tampouco quem atirou.

Um assaltante, identificado pela polícia como Gabriel Gomes Dias, 20 anos, foi baleado no peito e morreu no local. Já um estudante de Publicidade, que estava no ponto de ônibus e correu por causa dos disparos, foi baleado de raspão na perna.

Eu estava com ele na hora. Achamos que era uma tentativa de assalto, mas não fomos abordados. Só que estávamos perto do ponto de ônibus, vimos uma movimentação estranha e saímos correndo. Foi aí que meu amigo foi atingido por um disparo de arma de fogo, contou Amanda Lobo, amiga do universitário ferido.

Mesmo baleado, o universitário conseguiu correr e pedir ajuda na recepção da faculdade. Segundo Amanda, o amigo foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, passa bem e está fora de perigo.

Até o final da noite, a polícia não localizou o segundo homem armado que estaria no ponto de ônibus. Policiais Militares estiveram no local mas não deram quaisquer informações à imprensa.





Aflição

Dentro da faculdade, de onde foi possível escutar os disparos, também houve pânico e correria. Os alunos, que estavam em aula, correram em direção à janela para saber o que estava acontecendo.

De acordo com um estudante, a aula foi interrompida e a orientação da coornedação foi para que os alunos tomassem cuidado.

'SAÍ CORRENDO'

Um estudante de Logística, 30 anos, contou ao Gazeta Online que caminhava para o ponto de ônibus, quando foi surpreendido pelos disparos. "Estava saindo da faculdade, quando ouvi dois tiros. No primeiro momento, não tinha certeza se eram disparos. Então começou o pânico e correria. Foi desesperador. Pessoas se jogaram no chão para se proteger. Eu saí correndo", lembra.

'CLIMA DE MEDO'

Estudante Natan Boecke, 22 anos, cursa Publicidade e Propaganda, e fala sobre o momento em que soube que um colega foi ferido.

ALUNOS TEMEM ASSALTOS

Estudantes que frequentam a faculdade particular, onde aconteceu o crime, reclamam da insegurança na região.

A gente que sai da faculdade à noite, enfrenta essa tensão de medo de ser assalto todo dia, em especial no ponto de ônibus que não tem iluminação. Embora a faculdade invista em segurança, os assaltos ainda são constantes, afirmou Natan Boecke, 22, aluno de Publicidade e Propaganda.

Natan também contou que assistia a aula quando soube dos tiros. A gente estava na sala na hora. A coordenação do curso imediatamente tomou as providências. Porém, o clima de medo dentro da sala ainda era muito grande, contou.

o estudante de jornalismo Heberton Silva, 24, que também levou um susto. O barulho dos tiros deu eco na faculdade. A coordenação pediu que tivéssemos cuidado, lembrou o rapaz.

Por meio de nota, a faculdade lamentou que um dos alunos tenha sido vítima de um disparo. O aluno foi devidamente amparado, socorrido, está fora de perigo e passa bem. É lamentável a falta de segurança cada vez maior em nosso Estado, concluiu o informe.