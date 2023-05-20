Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Tio é preso suspeito de estuprar dois sobrinhos em Vila Valério

Homem de 35 anos foi preso em cumprimento de mandado por estupro de vulnerável; ele é suspeito de abusar da sobrinha, dos 11 aos 15 anos dela, e do irmão dela, de 12
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

20 mai 2023 às 09:47

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 09:47

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (19) em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, em cumprimento de mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente de dois sobrinhos. O nome do indivíduo e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar as vítimas, que são menores e do núcleo familiar dele. 
Segundo a Polícia Civil, conforme as investigações, os abusos começaram com a sobrinha, quando a menina tinha 11 anos, e continuaram até os 15 anos dela. Atualmente, o irmão da vítima, de 12 anos, também estaria sendo violentado sexualmente pelo tio. 
A Polícia Civil acrescentou ainda que o homem era motorista de transporte escolar, e a corporação investiga se ele outras crianças teriam sido vítimas. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Polícia Civil Vila Valério Prisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados