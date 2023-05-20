Tio é preso suspeito de estuprar dois sobrinhos em Vila Valério

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (19) em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, em cumprimento de mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente de dois sobrinhos. O nome do indivíduo e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar as vítimas, que são menores e do núcleo familiar dele.

Segundo a Polícia Civil, conforme as investigações, os abusos começaram com a sobrinha, quando a menina tinha 11 anos, e continuaram até os 15 anos dela. Atualmente, o irmão da vítima, de 12 anos, também estaria sendo violentado sexualmente pelo tio.