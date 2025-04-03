Tio é preso após jogar panela de óleo quente nos sobrinhos na Serra

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de jogar uma panela de óleo quente nos dois sobrinhos no bairro Pitanga, na Serra, na tarde de quarta-feira (2). Segundo relato do boletim de ocorrência, após uma briga por comida, o indivíduo também teria tentado enforcar os familiares e ameaçado as vítimas, dizendo que mataria os dois enquanto estivessem dormindo.
A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, uma menina de 19 anos e um jovem de 17. Segundo os envolvidos, durante a briga, o tio teria tentado enforcar o sobrinho. Já o homem diz que o adolescente teria o agredido primeiro com dois socos na cabeça, por isso jogou a panela de óleo quente nos dois.
Ainda conforme informações do boletim, os jovens tiveram ferimentos leves. O sobrinho foi atendido na Unidade Básica de Saúde do bairro Pitanga antes da chegada dos policiais, com lesões no braço e no pescoço. Após a ocorrência, os envolvidos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes, e por ameaça qualificada, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).