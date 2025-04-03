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Bairro Pitanga

Tio é preso após jogar panela de óleo quente nos sobrinhos na Serra

Homem de 31 anos se envolveu em uma briga com os sobrinhos de 17 e 19 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2025 às 11:07

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 11:07

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de jogar uma panela de óleo quente nos dois sobrinhos no bairro Pitanga, na Serra, na tarde de quarta-feira (2). Segundo relato do boletim de ocorrência, após uma briga por comida, o indivíduo também teria tentado enforcar os familiares e ameaçado as vítimas, dizendo que mataria os dois enquanto estivessem dormindo.
Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, uma menina de 19 anos e um jovem de 17. Segundo os envolvidos, durante a briga, o tio teria tentado enforcar o sobrinho. Já o homem diz que o adolescente teria o agredido primeiro com dois socos na cabeça, por isso jogou a panela de óleo quente nos dois.
Ainda conforme informações do boletim, os jovens tiveram ferimentos leves. O sobrinho foi atendido na Unidade Básica de Saúde do bairro Pitanga antes da chegada dos policiais, com lesões no braço e no pescoço. Após a ocorrência, os envolvidos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos,  foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes, e por ameaça qualificada, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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