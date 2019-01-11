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São Mateus

Tio é preso acusado de estuprar sobrinha de 10 anos em Guriri

Menina contou que passou o dia na casa do suspeito brincando com uma prima. Quando a filha saiu de perto para tomar banho, o acusado teria se aproveitado para violentar a sobrinha. A vítima ainda contou que já havia sido abusada sexualmente por ele quando tinha 4 anos

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 12:48

Publicado em 

11 jan 2019 às 12:48
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem de 33 anos foi preso acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 10 anos no balneário de Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (10). Ele é casado com uma tia da vítima e a menina teria passado o dia na casa do suspeito, para brincar com uma prima. Quando a filha saiu de perto para tomar banho, o homem teria se aproveitado da situação para estuprar a sobrinha.
Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima contou que, ao chegar em casa por volta de 19h30, a filha se queixou que teria sido abusada pelo próprio tio. Indagado, o suspeito negou o crime. A menina conversou com os militares. Muito assustada e em prantos, ela confirmou que foi violentada.
De acordo com a vítima, ela passou o dia na casa dos tios brincando com uma prima. Em certo momento, a parente saiu de perto e foi tomar banho na parte externa da residência. Foi quando o acusado estuprou a sobrinha. A menina ainda contou que já havia sido abusada sexualmente pelo suspeito quando tinha 4 anos, mas não contou para ninguém na época com medo do homem fazer algo contra ela.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a criança para atendimento médico no Hospital Estadual Roberto Silvares. Ela foi atendida por um cirurgião e uma pediatra de plantão. A menina foi diagnosticada, submetida a exames e medicada pela equipe médica, informou a PM.
Já o homem foi detido pelos policiais. Ele foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus e apresentado ao delegado de plantão. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu se o acusado foi autuado e preso.
Tio é preso acusado de estuprar sobrinha de 10 anos em Guriri

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