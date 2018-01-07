Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tensão

Terreno é invadido por 200 pessoas após morte de dono em Baixo Guandu

Desde a manhã deste domingo (07), cerca de 35 a 50 pessoas estão no local segundo a Polícia Militar

Publicado em 

07 jan 2018 às 16:17

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 16:17

Um família em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, teve a propriedade rural invadida na manhã deste domingo (07). Segundo um dos moradores, Cristiano Furtado de Melo, 27 anos, cerca de 200 pessoas entraram na propriedade de dois alqueires de terra, o equivalente a 96.800 metros quadrados, localizada no bairro Valparaíso, que estava sob a posse judicial do avô de Cristiano, Jovino Furtado de Melo, 73 anos, falecido há 12 dias.
"Acordamos hoje por volta de 6 horas com quase 200 pessoas invadindo a nossa terra. Estávamos lutando na Justiça, porque essa propriedade pertence ao meu avô por usucapião*, só que após ele sofrer um acidente em uma caldeira, onde fazia sabão e ter parte do corpo queimado, veio a falecer no dia 25 de dezembro. Hoje acordamos com essas pessoas invadindo aqui", disse.
Cristiano de Melo contou que além do avô que faleceu, moram na propriedade ele, e um primo que é deficiente físico. Porém, com a morte do avô, a mãe de Cristiano veio para ajudar a cuidar do primo. Diante da invasão, Cristiano teme pela vida da família.
"Eu não sei o que eu faço. Tenho medo que essas pessoas façam alguma coisa contra a minha família, como nos matar e botar fogo na casa. Estão armados com foice e facão. Já fui xingado e ameaçado e começaram a  armar barracas", lamentou.
PRESENÇA POLICIAL
A Polícia Militar de Baixo Guandu informou que cerca de 35 a 50 pessoas estão no local e há, inclusive, algumas com foices, mas que a situação está tranquila. 
Os militares disseram que há policiais e uma viatura na propriedade para evitar problemas.
*Usucapião é um modo de aquisição da propriedade e ou de qualquer direito real que se dá pela posse prolongada da coisa, de acordo com os requisitos legais, sendo também denominada de prescrição aquisitiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha
Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados