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Triste desfecho

Taxista desaparecido é encontrado morto em Ibiraçu

Carlos Amado da Silva estava sumido desde a tarde de segunda-feira (27). Corpo foi encontrado em Picuã, zona rural de Ibiraçu, com perfuração de arma de fogo

Publicado em 

29 mai 2019 às 13:28

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 13:28

Carlos Amado da Silva estava desaparecido desde segunda-feira (27) Crédito: Reprodução/Facebook
O desaparecimento do taxista Carlos Amado da Silva acabou com um triste desfecho. Seu corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29), na localidade de Picuã, interior de Ibiraçu. A vítima era conhecida como Carlos do Táxi e havia sumido na tarde de segunda-feira (27).
A informação foi confirmada pelo delegado João Francisco Filho, chefe da 16ª Delegacia Regional de Aracruz e responsável pela Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Segundo ele, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio. Nesta manhã, o delegado está no local do crime, acompanhando a perícia.
Taxista desaparecido é encontrado morto em Ibiraçu
POLÍCIA MILITAR
Em nota, a Polícia Militar informou que um homem que estava desaparecido foi encontrado sem vida e com perfuração de arma de fogo na zona rural de Ibiraçu. Por conta disso, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
REDES SOCIAIS
Câmeras de videomonitoramento flagraram o táxi de Carlos nas ruas de Ibiraçu, na segunda-feira (27) Crédito: Reprodução/Facebook
Nas redes sociais, a família de Carlos pedia ajuda da população para encontrá-lo. Muito querido em Ibiraçu, moradores do município se mobilizaram nas buscas. Um filho do taxista publicou, na noite de segunda-feira, uma foto do pai e o aviso de que ele estava desaparecido desde as 16 horas daquele dia.
Imagens de câmeras de videomonitoramento publicadas pela família nas redes sociais mostram a vítima em uma corrida de táxi, em seu veículo, um Chevrolet Classic de cor branca, por volta de 11 horas de segunda-feira. Nas fotos, é possível ver uma pessoa com camisa listrada no banco do passageiro, ao lado de Carlos.
O carro foi encontrado pela Polícia Civil no mesmo local onde está o corpo do taxista.

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