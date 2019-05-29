Carlos Amado da Silva estava desaparecido desde segunda-feira (27) Crédito: Reprodução/Facebook

O desaparecimento do taxista Carlos Amado da Silva acabou com um triste desfecho. Seu corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29), na localidade de Picuã, interior de Ibiraçu . A vítima era conhecida como Carlos do Táxi e havia sumido na tarde de segunda-feira (27).

A informação foi confirmada pelo delegado João Francisco Filho, chefe da 16ª Delegacia Regional de Aracruz e responsável pela Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Segundo ele, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio. Nesta manhã, o delegado está no local do crime, acompanhando a perícia.

Your browser does not support the audio element. Taxista desaparecido é encontrado morto em Ibiraçu

POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar informou que um homem que estava desaparecido foi encontrado sem vida e com perfuração de arma de fogo na zona rural de Ibiraçu. Por conta disso, a perícia da Polícia Civil foi acionada.

REDES SOCIAIS

Câmeras de videomonitoramento flagraram o táxi de Carlos nas ruas de Ibiraçu, na segunda-feira (27) Crédito: Reprodução/Facebook

Nas redes sociais, a família de Carlos pedia ajuda da população para encontrá-lo. Muito querido em Ibiraçu, moradores do município se mobilizaram nas buscas. Um filho do taxista publicou, na noite de segunda-feira, uma foto do pai e o aviso de que ele estava desaparecido desde as 16 horas daquele dia.

Imagens de câmeras de videomonitoramento publicadas pela família nas redes sociais mostram a vítima em uma corrida de táxi, em seu veículo, um Chevrolet Classic de cor branca, por volta de 11 horas de segunda-feira. Nas fotos, é possível ver uma pessoa com camisa listrada no banco do passageiro, ao lado de Carlos.