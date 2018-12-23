Suzane von Richthofen volta à prisão após ser flagrada em festa

Crédito: TV Vanguarda | Arquivo

No mesmo dia em que foi beneficiada com a saída temporária de fim de ano, Suzane von Richthofen foi levada de volta à prisão após ser flagrada em uma festa de casamento em Taubaté (SP) na tarde deste sábado (22).

Ao deixar a prisão, por volta das 8h, Suzane deveria ter ido direto ao endereço informado à Vara de Execuções Criminais, o que não aconteceu.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, policiais receberam uma denúncia anônima e chegaram ao local do evento por volta das 16h. A presa foi levada de volta à Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo.

A direção da penitenciária deve comunicar o caso à Justiça, que deve decidir se Suzane perde o benefício da saída temporária ou não. Se for punida, ela perde o direito aos 10 dias de liberdade que teria.

Em regime semiaberto desde 2015, Suzane tem direito a cinco saídas temporárias ao longo do ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal/Ano Novo).

Em 2017, Suzane foi impedida de sair durante o Dia das Mães por ter sido acusada de informar um endereço falso de onde ficaria hospedada. Ela precisou responder a processo administrativo e foi punida com prisão em cela solitária.

Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, em 2002, Suzane já cumpriu mais de 15.