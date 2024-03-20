Suspeitos de ser mandante e autores de incêndio a ônibus são presos em Colatina

Suspeitos rendem motorista e incendeiam ônibus em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Três jovens suspeitos de incendiar um ônibus de transporte público de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último sábado (16) , foram presos pela polícia na segunda (18) e terça-feira (19) desta semana, no município. Os indivíduos foram identificados como Adrian Pereira Rodrigues, de 19 anos, Pedro Henryk Oliveira de Souza Luppi, de 18, e Pablo Fonseca da Silva, de 20. As investigações apontaram que Pablo foi o mandante do crime.

O primeiro a ser preso foi Adrian, na segunda-feira (18). Com ele, a Polícia Militar encontrou um galão com cinco litros de gasolina. Ele foi autuado também por tráfico de drogas após ter sido encontrado com porções de maconha. Pedro e Pablo foram presos na terça-feira (19). O trio foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a PM, após a morte de dois indivíduos na sexta-feira (15) e, na madrugada de sábado (16), chegaram informações de que poderiam acontecer retaliações de grupos dos bairros Vicente Soella II e Operário, visto que circulavam ameaças envolvendo amigos dos envolvidos nas redes sociais. O coletivo atingido é da empresa Joana D'Arc, que opera linhas entre bairros da cidade.

Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, o delegado Leonardo Ávila afirmou que o grupo planejava atear fogo em outros coletivos. "Eles vão responder pelo incêndio qualificado por ter sido em transporte coletivo e pela participação em organização criminosa. Eles tinham a intenção de colocar fogo em outros ônibus. Então a ação da polícia foi muito importante para frear essa ação criminosa e as polícias estão atentas. Caso haja algum outro atentado, as ações vão ser imediatas, igual foram dessa vez", disse.