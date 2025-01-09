Suspeitos de matar jovem em guerra de facções na Serra são presos

Dois jovens, de 19 e 18 anos, foram presos suspeitos de participação no homicídio de Vinícius da Conceição Amarante de Jesus, de 20 anos, em outubro do ano passado, no bairro das Laranjeiras, na Serra. A Polícia Civil divulgou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9), que o crime está relacionado com disputados do tráfico de drogas na região e a guerra entre facções criminosas.

Os dois presos são Igor Gabriel da Silva, de 19 anos, conhecido como “Menor Bolsonaro”, e Alan Carlos de Souza Elias, de 18 anos, de apelido "Sombra”. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que ambos integravam a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e planejaram o ataque para executar a vítima, que estaria ligada ao grupo rival Primeiro Comando de Vitória (PCV), motivados pela disputa por pontos de drogas.

Segundo o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Marcelo Brito, Igor foi preso no dia 28 de outubro do ano passado, enquanto estava em casa, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Já Alan, foi detido no dia 6 dezembro, no bairro Divinópolis, mesmo município.

Sobre o crime

O homicídio ocorreu no dia 21 de outubro do ano passado, por volta das 14h. Segundo a Polícia Civil, Igor e Alan saíram de um ponto de drogas no bairro e, ao avistarem Vinícius, na rua Nelson Monteiro, o perseguiram atirando. A vítima tentou escapar, correndo para uma residência próxima, mas foi perseguida pelos atiradores, que a executaram no quintal da casa.

Nas imagens divulgadas pela corporação, é possível ver a vítima, sem camisa e usando bermuda branca, caminhando na rua. Um morador, de camisa listrada verde e branca, aparece e fica ao lado de um carro. Um tempo depois, Vinícius aparece voltando, correndo. Ao mesmo tempo, o morador corre para o quintal de uma casa ao lado, mesmo local onde a vítima tenta se esconder.

Atrás deles, um dos suspeitos aparece primeiro em perseguição à vítima. Ele entra no quintal. O morador de camisa listrada sai com as mãos para o alto no mesmo momento em que o outro suspeito chega correndo, de camisa preta. De frente com a entrada, ele saca uma arma e começa a atirar.

À esquerda Igor Gabriel da Silva, o "Menor Bolsonaro", de 19 anos; à direita Alan Carlos de Souza Elias, o "Sombra", de 18 anos Crédito: Divulgação Sesp

"No bairro das Laranjeiras, há dois pontos de tráfico de drogas. Um localizado na Rua 15 e o outro na Rua Nelson Monteiro. Na Rua Nelson Monteiro, atualmente, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), age. Na Rua 15, é o Terceiro Comando Puro (TPC), também com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O crime ocorreu por causa dessa disputa de pontos de drogas", disse o delegado Marcelo Brito

Os autores utilizaram pistolas de alto calibre, incluindo uma 9 mm com seletor de rajada e uma .45. Vinícius foi atingido por quatro disparos, dois na cabeça e outros dois no corpo. Com Igor, os policiais encontraram munições compatíveis com as utilizadas no homicídio. Alan foi detido posteriormente, em dezembro, no bairro Divinópolis, também na Serra.

Guerra do tráfico