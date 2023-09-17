Suspeito de tráfico foge por báscula de delegacia logo após ser preso na Serra

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito foi colocado na sala de teleflagrante para ser ouvido, enquanto os policiais de plantão aproveitaram a ausência de outras ocorrências para buscar um lanche e tomar banho.

Nesse momento, um estrondo foi ouvido no local onde estava Thalles Douglas. Notou-se, então, que o preso conseguiu se desalgemar e fugir pela basculante, "que não contém grades e cuja trava da janela está quebrada". Buscas foram feitas ao redor da delegacia, sem sucesso.