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Não foi recapturado

Suspeito de tráfico foge por báscula de delegacia logo após ser preso na Serra

Thalles Douglas Buenos Aires Santos, de 26 anos, tirou as algemas que usava e fugiu. Caso será investigado pela corregedoria da Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2023 às 16:03

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 16:03

DPJ da Serra
Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, onde suspeito fugiu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem que havia acabado de ser detido por tráfico de drogas conseguiu fugir da delegacia do bairro Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste domingo (17), antes mesmo de ser ouvido pelas autoridades policiais. Thalles Douglas Buenos Aires Santos, de 26 anos, havia sido algemado no pé, mas foi deixado sozinho e saiu pela basculante de um cômodo da unidade.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito foi colocado na sala de teleflagrante para ser ouvido, enquanto os policiais de plantão aproveitaram a ausência de outras ocorrências para buscar um lanche e tomar banho. 
Nesse momento, um estrondo foi ouvido no local onde estava Thalles Douglas. Notou-se, então, que o preso conseguiu se desalgemar e fugir pela basculante, "que não contém grades e cuja trava da janela está quebrada". Buscas foram feitas ao redor da delegacia, sem sucesso.
A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, foi até a casa do suspeito e também em pontos de tráfico de droga no município na esperança de encontrá-lo, mas ele não foi localizado. 
Em nota, a Polícia Civil informou que Thalles Douglas ainda não foi recapturado e que o caso será investigado pela Corregedoria da instituição. "O pedido de prisão temporária do indivíduo que empreendeu fuga foi feito à Justiça", pontuou a corporação. 

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