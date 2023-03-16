Suspeito de tentar matar ex e atual namorado dela em Jaguaré é preso

Um homem, de 35 anos, suspeito de tentar matar a tiros a ex-companheira, de 35 anos, e o atual namorado dela, de 28 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no último sábado (11), no bairro Novo Tempo, no município.
A Polícia Civil informou que o crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré. Um mandado de prisão temporária por dupla tentativa de homicídio foi expedido pela Justiça contra o suspeito e, nesta quarta-feira (15), ele foi localizado e preso. A corporação não passou mais detalhes sobre como ocorreu o crime.
Após os procedimentos de praxe, a PC informou que o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.