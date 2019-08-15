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Rio de Janeiro

Suspeito de sequestro de vigias capixabas é morto em operação da polícia

Anderson Gonçalves da Silva, de 21 anos, era procurado após traficantes da Favela do Lixo, em Manoel Corrêa, capturarem as vítimas no dia 27 de julho.

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 05:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 05:54
Héder Henrique, de 32 anos, e Luiz Paulo dos Santos França, de 29 anos, foram sequestrados na Comunidade do Lixo, em Cabo Frio, no RJ Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Arquivo Pessoal
Um dos suspeitos de participar do desaparecimento de vigias capixabas, que foram torturados em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi morto pela polícia durante um confronto.
De acordo com informações do site G1, Anderson Gonçalves da Silva, de 21 anos, era procurado após traficantes da Favela do Lixo, em Manoel Corrêa, capturarem as vítimas no dia 27 de julho.
Ao todo, três seguranças foram levados pelos bandidos, mas um deles conseguiu fugir durante as torturas. Luiz Paulo dos Santos França, de 29 anos, e Héder Henrique, de 32 anos, continuam desaparecidos. 
PRISÃO
Na segunda-feira (12), o quarto suspeito de participar do crime foi preso na comunidade. Contra ele foi cumprido o mandado de prisão temporária. Os primeiros três suspeitos já haviam sido detidos durante a operação "Toxicity", no dia 7, no mesmo bairro. 
De acordo com informações da Polícia Civil, na última quarta-feira (14), houve um confronto entre policiais e criminosos durante uma operação da Polícia Militar na comunidade Manoel Corrêa. Na ocasião, o suspeito Anderson Gonçalves da Silva foi morto. 
Ainda durante a operação de quarta-feira (7), foram encontrados restos mortais no bairro Manoel Corrêa. O material biológico será submetido a exame de DNA para que a polícia descubra se são dos vigias Luiz Paulo dos Santos França e Héder Henrique. O laudo deve sair entre 20 e 30 dias.
OUTROS PROCURADOS
A polícia ainda tenta localizar outros cinco suspeitos de evolvimento com o sequestro e a tortura dos vigias. O delegado Sérgio Caldas, responsável pelas investigações, informou que os mandados de prisão já foram expedidos.
> "A filha só pede pelo pai", diz mãe de segurança sequestrado no Rio
BORRACHEIRO ASSASSINADO
Segundo a polícia, pelo menos um dos presos, matou, dias depois, um borracheiro que teria contratado os serviços dos vigias, que estavam na região para ampliar as atividades de vigilância domiciliar. Ao serem capturados, segundo o vigia que conseguiu escapar, eles foram obrigados a cavar a própria cova.
CARRO CARBONIZADO
Na segunda-feira (6), um carro e uma moto que a polícia acredita ser dos vigias foram encontrados carbonizados em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos. A polícia acredita que os veículos foram levados para a cidade vizinha e incendiados um dia após o sequestro dos vigias.
> "Estamos dilacerados", diz parente de capixaba sequestrado no RJ

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