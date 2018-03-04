Suspeito de matar namorada já tinha mandado de prisão em aberto

Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos, é o principal suspeito de matar Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Principal suspeito de matar a jovem Andrielly Mendonça Pereira, que foi assassinada na madrugada deste domingo (4), Rubens de Almeida Dias Júnior, namorado de Andrielly, já tinha um mandado de prisão em aberto por conta de violência doméstica.

De acordo com informações disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o mandado de prisão contra Rubens Júnior foi expedido no dia 31 de janeiro, após denúncias feitas pela ex-companheira do jovem, com quem Rubens tem um filho.

De acordo com Anderson Pereira dos Santos, que é pai de Andrielly, a denúncia de janeiro aconteceu porque Rubens teria atirado contra a casa da ex-mulher, após ser impedido de ver o filho do casal. Ainda segundo o pai de Andrielly, Rubens passou boa parte do mês de fevereiro foragido em Minas Gerais e voltou para o Espírito Santo há pouco mais de uma semana.

Ele falou que vai se entregar, mas ele já tem um mandado de prisão, por outras situações anteriores envolvendo a ex-mulher dele, explicou Anderson.

Antes do mandado de prisão, no dia 9 de janeiro, a ex-companheira de Rubens conseguiu uma medida protetiva junto à Justiça. Sendo assim, ele ficou impedido de tentar qualquer tipo de comunicação com a jovem. Além disso, Rubens teria que manter uma distância mínima de 500 metros da ex-namorada. Em caso de descumprimento das medidas protetivas, Rubens seria preso preventivamente.

DADOS NO ES

Esse assassinato reforça os dados preocupantes de violência contra a mulher no Estado. No ano passado, a Polícia Civil registrou 12.771 ocorrências de violência contra mulheres no Espírito Santo (incluindo visitas tranquilizadoras), o que significa que, a cada 41 minutos, uma mulher foi agredida. Em 41 casos, a agressão atingiu seu ponto extremo: o feminicídio.

O CRIME

No caso de Andrielly, segundo vizinhos que moram no mesmo prédio, o casal costumava brigar e morava havia três meses no local.

Nesta madrugada, moradores do prédio acordaram por volta da 1h da madrugada, ouvindo pancadas. Mas como o barulho era muito alto, acharam que alguém tivesse caído da laje.

FUGA

Sem saber o nome das pessoas que viviam no apartamento, os moradores começaram a gritar 'vizinho, vizinho', mas ninguém respondia. Em seguida, eles viram o suspeito de cometer o crime saindo da casa com a menina de 3 anos, que é enteada dele. Ele teria saído de carro. Nesse momento, os moradores tentaram correr atrás do Rubens, mas não conseguiram alcançá-lo. Horas mais tarde, familiares de Andrielly conseguiram buscar a criança no DPJ de Cobilândia, em Vila Velha.

"Ele saiu acelerando o veículo e levando a criança no banco da frente do carro. Como não vimos a mãe da menina, começamos a pensar que ela deveria estar dentro da casa ainda", contou um vizinho.

Local do crime no bairro Planalto, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Depois de ver o homem ir embora, o vizinho chamou a polícia. Ele bateu na porta da casa da jovem, mas ninguém atendeu. Por uma janela, este morador conseguiu ver o corpo da jovem caído ao lado da cama no quarto da filha dela.

"ELES DISCUTIAM BASTANTE", DIZ VIZINHA

Outra vizinha ouviu a briga do casal antes do crime acontecer e viu quando o acusado foi até a janela do quarto da criança, olhou para ver se tinha alguém vendo a cena e fugiu. "Eles discutiam bastante. O casal passou algum tempo fora de casa e retornou havia cerca de uma semana para a casa", disse.

Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço Crédito: Reprodução/Facebook

De acordo com a polícia, a causa da morte da Andrielly foi esgorjamento, ou seja, corte do pescoço.

A família da jovem informou à equipe do Gazeta Online que menina foi encaminhada ao DPJ de Cobilândia, em Vila Velha. Ela foi entregue no local pelos pais de Rubens.

VELÓRIO E ENTERRO

O corpo de Andrielly é velado na capela mortuária do bairro Vila Nova, em Vila Velha. A previsão é de que o enterro seja realizado por volta das 10h30 desta segunda-feira no Cemitério de Santa Inês, também em Vila Velha.