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Feminicídio

Suspeito de matar ex-companheira a facadas no DF é preso no ES

Cilma da Cruz Galvão foi morta em outubro de 2021 no apartamento em que morava; homem fugiu após o crime e se escondia em Aracruz, no Norte do Estado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 set 2022 às 18:55

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 18:55

Suspeito de matar ex-companheira no DF é preso no ES
A vítima, Cilma da Cruz Galvão (à esquerda) e o suspeito de matá-la, Evanildo das Neves da Hora (à direita) Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Suspeito de matar a ex-companheira a facadas, Evanildo das Neves da Hora, de 38 anos, foi preso nesta segunda-feira (19), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime tirou a vida de Cilma da Cruz Galvão, de 50 anos. Ela foi assassinada em outubro do ano passado, no apartamento em morava, no município de Santa Maria, no Distrito Federal.
A vítima trabalhava na limpeza de um posto de saúde da região. Mesmo após o fim do relacionamento, ela e Evanildo continuaram morando juntos em um imóvel alugado, de acordo com informações do G1 Distrito Federal. O corpo de Cilma foi encontrado pelo próprio filho no local.
Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, câmeras de segurança flagraram o momento em que o acusado deixa a casa da vítima, no provável horário do crime. Desde então, ele não havia sido localizado. 
Nesta segunda-feira (19), as equipes da Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz receberam informações de que o homem estava na cidade. O suspeito foi localizado e preso em uma empresa.
Após os procedimentos de praxe na delegacia, Evanildo das Neves da Hora será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. 

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