Suspeito de matar ex-companheira a facadas no DF é preso no ES

A vítima, Cilma da Cruz Galvão (à esquerda) e o suspeito de matá-la, Evanildo das Neves da Hora (à direita)

A vítima trabalhava na limpeza de um posto de saúde da região. Mesmo após o fim do relacionamento, ela e Evanildo continuaram morando juntos em um imóvel alugado, de acordo com informações do G1 Distrito Federal. O corpo de Cilma foi encontrado pelo próprio filho no local.