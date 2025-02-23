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Investigação

Suspeito de liderar organização criminosa do Paraná é preso no Norte do ES

Homem foi preso na Praia de Guriri, em São Mateus, e também possuía três mandados em aberto por crimes graves

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2025 às 19:36
Investigações terminaram com a prisão de um suspeito de liderar uma organização criminosa em Siqueira Campos, no estado do Paraná, que foi localizado neste domingo (23) na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação conjunta foi realizada entre a Polícia Penal de São Mateus e as polícias Militar e Civil do Paraná.
Policiais que participaram da operação constataram que o homem também possuía três mandados em aberto por crimes graves. Durante a busca, nada de ilícito foi encontrado, mas um celular foi apreendido. Ele foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde seguirá para as providências legais.
A Polícia Militar e a Polícia Civil do Espírito Santo foram demandadas pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno até o momento. 

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