Suspeito de liderar organização criminosa do Paraná é preso no Norte do ES

Investigações terminaram com a prisão de um suspeito de liderar uma organização criminosa em Siqueira Campos, no estado do Paraná, que foi localizado neste domingo (23) na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação conjunta foi realizada entre a Polícia Penal de São Mateus e as polícias Militar e Civil do Paraná.

Policiais que participaram da operação constataram que o homem também possuía três mandados em aberto por crimes graves. Durante a busca, nada de ilícito foi encontrado, mas um celular foi apreendido. Ele foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde seguirá para as providências legais.