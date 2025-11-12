Em Vila Velha

Suspeito de guardar 4.500 arquivos de abuso sexual infantil é alvo da PF no ES

O homem de 37 anos é investigado por armazenar e compartilhar imagens e vídeos, contendo cenas de crianças, a maioria com idades aparentes entre 5 e 10 anos

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:31

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação Adeona VIII, em Vila Velha, para combater crimes de divulgação de pornografia infantil pela internet. A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, da Comarca de Vitória.

Durante as investigações, a corporação identificou que o suspeito, de 37 anos, teria armazenado cerca de 4,5 mil arquivos, entre imagens e vídeos, contendo cenas de abuso sexual de crianças, a maioria com idades aparentes entre 5 e 10 anos.

Na residência do investigado, os policiais apreenderam dois celulares, um notebook e um pen drive, todos com indícios de conterem material de violência sexual infantojuvenil.

O homem, que não foi preso, poderá responder pelos crimes de posse, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas podem chegar a 10 anos de prisão, além de multas.

Operação Adeona Segundo a Polícia Federal, o nome “Adeona”, faz alusão a deusa que ensinava os meninos a andar, acompanhando-os nos primeiros passos fora de casa.

