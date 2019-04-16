Suspeito de atirar contra sargento da PM em Guarapari é detido

Policial foi baleado em assalto a uma pizzaria em Muquiçaba, Guarapari Crédito: Reprodução

atirar contra um sargento da Polícia Militar, durante um assalto a uma pizzaria, na noite da última segunda-feira (16), no Bairro Muquiçaba, em Guarapari, o adolescente de 17 anos, foi encontrado e detido na tarde desta terça-feira (16), no Bairro Bela Vista, também no município. O suspeito de, na noite da última segunda-feira (16), no Bairro Muquiçaba, em, o adolescente de 17 anos, foi encontrado e detido na tarde desta terça-feira (16), no Bairro Bela Vista, também no município.

policiais militares que participam da operação, a ocorrência ainda está em andamento. A equipe faz buscas para encontrar a arma do sargento que foi usada no crime e levada pelos bandidos. De acordo comque participam da operação, a ocorrência ainda está em andamento. A equipe faz buscas para encontrar a arma do sargento que foi usada no crime e levada pelos bandidos.

A PM informou que o suspeito foi encontrado na residência de populares, além disso, destacaram também que o suspeito passou a noite trocando de casas, no bairro, na intenção de não ser encontrado pela polícia.

Uma equipe de operações com cães está no local dando apoio aos militares.

OUTRO SUSPEITO JÁ ESTÁ PRESO

O outro adolescente, de 16 anos, acusado de balear um sargento da PM durante assalto a uma pizzaria se entregou na Delegacia Regional de Guarapari nesta terça-feira (16).

A família do adolescente foi até à delegacia junto com o rapaz e contou como soube da situação. A mãe disse que filho saiu de casa no início da noite desta segunda (15) e, depois de cerca de 20 minutos, recebeu o vídeo do assalto no celular e reconheceu o filho.

A mãe disse ainda que a família passou a noite preocupada e não teve outras notícias do adolescente, mas que, por volta das 8h desta terça-feira (16), ela e o padrasto encontraram o rapaz no bairro Bela Vista, quando ele teria dito que estava arrependido e que iria se entregar, então o padrasto o levou até à delegacia.

A polícia afirma que o detido foi identificado após investigações da Polícia Civil e a equipe do Departamento Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Guarapari, que conseguiu provas do caso a partir das imagens de câmeras de segurança da pizzaria.

A polícia classificou o caso como tentativa de latrocínio e, além de apreender um dos adolescentes, identificou o outro, de 17 anos, que foi quem realizou os disparos contra o sargento da PM. Os assaltantes roubaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos foram feitos com a arma do militar, que foi levada pelos assaltantes.

O CASO

Um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um assalto a uma pizzaria, na noite desta segunda-feira (15), no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Dois suspeitos, um deles com uma arma falsa, entraram no estabelecimento levaram dinheiro, tablet e celular. Os disparos feitos pelo bandido foram realizados com a arma do militar, que foi levada pelos bandidos.

Uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que dois suspeitos entram no local, às 20h20. O sargento está sentado, sozinho, dentro do estabelecimento, mexendo no celular. É quando entram os dois bandidos: um deles está de boné e blusa preta enquanto o comparsa está de camisa vermelha.

VÍDEO

Durante o assalto, o ladrão que está de boné se aproxima do policial, levanta a camisa dele e tira uma arma que está na cintura do militar. O vídeo mostra ainda o PM fazendo o gesto de quem pede calma. Enquanto isso, o bandido de camisa vermelha recolhe os objetos que estão em cima da mesa.

O ladrão então aponta as duas armas para uma pessoa que não está no alcance das câmeras. Durante o tempo que os suspeitos fazem o assalto, o policial permanece com as mãos para o alto, com gestos de quem continua a pedir calma.

No momento de sair do estabelecimento, o suspeito de blusa preta atira contra o policial. O criminoso dispara duas vezes na direção do PM. Um dos tiros acerta a parede, outro atinge a vítima que, mesmo ferida, vai para cima do suspeito.

Durante o tempo em que o PM tenta se defender, o assaltante bate no policial com a arma em punho. Em seguida, os ladrões saem do estabelecimento correndo, enquanto o sargento permanece no chão ferido.

Polícia Militar informou que o sargento foi socorrido por uma viatura e levado a um hospital da região. Após receber os primeiros socorros ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas. Procurada, ainformou que o sargento foi socorrido por uma viatura e levado a um hospital da região. Após receber os primeiros socorros ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas.

ESTADO DE SAÚDE