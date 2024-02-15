Suspeito de abusar de enteada é preso ao lado da Rodoviária em Vitória

Um atendente de farmácia, 24 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (14) suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. A prisão aconteceu ao lado da Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, na Capital, enquanto esperava a saída do ônibus para fugir para São Paulo. A denúncia foi feita pela mãe da criança na terça-feira (13) após ela encontrar registros dos abusos no celular do companheiro. O nome do suspeito não está sendo divulgado para evitar que a criança possa ser identificada, já que existe uma relação de proximidade.
Conforme a Polícia Penal, ao ser localizado o denunciado já havia apagado as imagens, o que impediu a prisão em flagrante. Porém, foi representado o pedido de prisão preventiva, decretada pela Justiça na tarde desta quarta-feira (14). Com a determinação, foram realizadas buscas em três endereços, todos ligados à família do suspeito, pelo município de Vila Velha, nos bairros Ulisses Guimarães, João Goulart e Jabaeté.
"Durante a procura mandamos uma equipe ao Terminal Rodoviário para evitar fuga. Em muitos casos as pessoas compram em cima da hora as passagens para não localizarmos pelo nome e conseguirmos encontrar. Lá na rodoviária encontramos ele, que estava sendo auxiliado pelo irmão", informou Weleson Vieira, diretor de operações da Polícia Penal.
No momento da prisão o suspeito estava escondido embaixo de uma árvore ao lado do Terminal Rodoviário da Capital esperando o horário de partida do ônibus que iria para São Paulo, segundo a Polícia Penal. A escolha pelo estado paulistano se fez por ser onde o pai do atendente de farmácia mora, onde pretendia se refugiar.
"Ele trabalha em uma farmácia do Hospital Infantil de Vila Velha. A nossa preocupação é que ele tenha cometido algum crime no hospital e nosso medo era deixar ele solto com esse perfil. Ele não tem registro criminal, mas vamos investigar a dinâmica do crime", informou o diretor.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que "o homem já foi desligado da função de auxiliar de farmácia que exercia no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). A função era exclusivamente interna e não envolvia nenhum tipo de contato com paciente ou acompanhante. A Sesa destaca que está à disposição das autoridades policiais".
Polícias
Também em nota, a Polícia Militar comunicou que apenas prestou apoio à Polícia Penal. Já a Polícia Civil, destacou que na última terça-feira (13), a mãe de uma criança, de 11 anos, ao suspeitar que o companheiro estaria assediando sua filha, acionou a Polícia Militar. A mãe, o homem e a criança foram conduzidos ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foram ouvidos pela autoridade policial. O conduzido, de 24 anos, confirmou que mantinha relações sexuais com a criança, mas como não havia situação flagrancial, ele foi ouvido e liberado. No mesmo dia, a autoridade policial que estava de plantão representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do indivíduo.
O pedido de prisão foi deferido na quarta-feira (14) e uma equipe da Polícia Penal cumpriu o mandado na Rodoviária de Vitória, momento no qual o indivíduo aguardava para embarcar em um ônibus para São Paulo. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.