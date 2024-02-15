Suspeito de abusar de enteada é preso ao lado da Rodoviária em Vitória

Polícia prende na Rodoviária de Vitória suspeito de abusar de enteada Crédito: Polícia Penal

Um atendente de farmácia, 24 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (14) suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. A prisão aconteceu ao lado da Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, na Capital, enquanto esperava a saída do ônibus para fugir para São Paulo. A denúncia foi feita pela mãe da criança na terça-feira (13) após ela encontrar registros dos abusos no celular do companheiro. O nome do suspeito não está sendo divulgado para evitar que a criança possa ser identificada, já que existe uma relação de proximidade.

Conforme a Polícia Penal, ao ser localizado o denunciado já havia apagado as imagens, o que impediu a prisão em flagrante. Porém, foi representado o pedido de prisão preventiva, decretada pela Justiça na tarde desta quarta-feira (14). Com a determinação, foram realizadas buscas em três endereços, todos ligados à família do suspeito, pelo município de Vila Velha, nos bairros Ulisses Guimarães, João Goulart e Jabaeté.

"Durante a procura mandamos uma equipe ao Terminal Rodoviário para evitar fuga. Em muitos casos as pessoas compram em cima da hora as passagens para não localizarmos pelo nome e conseguirmos encontrar. Lá na rodoviária encontramos ele, que estava sendo auxiliado pelo irmão", informou Weleson Vieira, diretor de operações da Polícia Penal.

No momento da prisão o suspeito estava escondido embaixo de uma árvore ao lado do Terminal Rodoviário da Capital esperando o horário de partida do ônibus que iria para São Paulo, segundo a Polícia Penal. A escolha pelo estado paulistano se fez por ser onde o pai do atendente de farmácia mora, onde pretendia se refugiar.

"Ele trabalha em uma farmácia do Hospital Infantil de Vila Velha. A nossa preocupação é que ele tenha cometido algum crime no hospital e nosso medo era deixar ele solto com esse perfil. Ele não tem registro criminal, mas vamos investigar a dinâmica do crime", informou o diretor.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) informou que "o homem já foi desligado da função de auxiliar de farmácia que exercia no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). A função era exclusivamente interna e não envolvia nenhum tipo de contato com paciente ou acompanhante. A Sesa destaca que está à disposição das autoridades policiais".

Polícias

Também em nota, a Polícia Militar comunicou que apenas prestou apoio à Polícia Penal. Já a Polícia Civil, destacou que na última terça-feira (13), a mãe de uma criança, de 11 anos, ao suspeitar que o companheiro estaria assediando sua filha, acionou a Polícia Militar. A mãe, o homem e a criança foram conduzidos ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foram ouvidos pela autoridade policial. O conduzido, de 24 anos, confirmou que mantinha relações sexuais com a criança, mas como não havia situação flagrancial, ele foi ouvido e liberado. No mesmo dia, a autoridade policial que estava de plantão representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do indivíduo.