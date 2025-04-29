Suspeito de abusar de criança em banheiro é agredido e preso em Vila Velha

Um homem foi agredido e preso, na noite de segunda-feira (28), em Vila Velha, suspeito de abusar de duas crianças, de 2 e 4 anos.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que um homem havia se trancado com uma criança em um banheiro que fica nos fundos de uma lanchonete. No local, os policiais foram recebidos por moradores desesperados, que pediam ajuda.
Ao entrarem no banheiro, os militares encontraram o suspeito desmaiado no chão e com sinais de agressão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro. Segundo o registro policial, ao perceber a chegada dos socorristas, o homem se levantou bruscamente e começou a quebrar objetos do estabelecimento. Os policiais deram ordem de parada, que foi ignorada, e precisaram utilizar um taser (arma de choque) para contê-lo.
Mesmo após o choque, o suspeito continuou agressivo, dando socos e chutes contra os agentes. Ele foi algemado para ser atendido, mas, ainda assim, tentou se debater dentro da ambulância e chegou a agredir membros da equipe do Samu.
O dono do estabelecimento relatou à polícia que viu o homem entrar no local abraçado com duas crianças, que estavam apavoradas e com medo. A menina, de 2 anos, conseguiu se soltar e saiu correndo. Já o menino, de 4 anos, foi levado para o banheiro. O comerciante pediu ajuda de outras pessoas presentes para arrombar a porta e retirar a criança. Durante a tentativa de resgate, o suspeito passou a agredir os que tentavam intervir, gerando uma confusão.
Ainda conforme o boletim, ao conseguirem arrombar a porta, os clientes flagraram a criança com as calças abaixadas.
As duas crianças foram levadas à Delegacia Regional de Vila Velha, acompanhadas da mãe. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o menino e a menina seriam sobrinhos do suspeito. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não serão divulgados, a fim de preservar as vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória devido aos ferimentos e, após atendimento médico, foi levado à delegacia.
A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante duas vezes por estupro de vulnerável e resistência, depois encaminhado ao sistema prisional.