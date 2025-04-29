Suspeito de abusar de criança em banheiro é agredido e preso em Vila Velha

O dono do estabelecimento relatou à polícia que viu o homem entrar no local abraçado com duas crianças, que estavam apavoradas e com medo. A menina, de 2 anos, conseguiu se soltar e saiu correndo. Já o menino, de 4 anos, foi levado para o banheiro. O comerciante pediu ajuda de outras pessoas presentes para arrombar a porta e retirar a criança. Durante a tentativa de resgate, o suspeito passou a agredir os que tentavam intervir, gerando uma confusão.