Sorveteria é assaltada três vezes em menos de um ano em Cachoeiro

Uma sorveteria foi assaltada pela terceira vez em menos de um ano em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O último ocorreu na noite desta quarta-feira (23). Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. Os bandidos estavam armados e não foram detidos até o momento.

A dupla de assaltantes chegou na sorveteria, localizada no bairro Jardim Itapemirim, por volta das 21h50. Os dois estavam armados e renderam o proprietário que saía do estabelecimento. Ele foi obrigado a se deitar no chão, enquanto o seu comparsa seguiu para o caixa, onde estava uma funcionária, que está grávida de três meses.

“Eles pegaram meu esposo de refém, jogaram ele no chão, colocaram a arma na cabeça dele e ficaram o tempo todo gritando: 'Atira nele, atira nele. Atira na cabeça dele'. E a funcionária que está na loja está grávida e foi um susto muito grande, eu presenciei tudo de casa ao vivo. Saí daqui desesperada correndo para chegar lá na loja, meu marido sempre falou que reagiria ao assalto e graças a Deus não reagiu”, contou a proprietária.