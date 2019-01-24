Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Sorveteria é assaltada três vezes em menos de um ano em Cachoeiro

O último assalto ocorreu na noite desta quarta-feira (23)

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 14:52

Publicado em 

24 jan 2019 às 14:52
Uma sorveteria foi assaltada pela terceira vez em menos de um ano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O último ocorreu na noite desta quarta-feira (23). Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. Os bandidos estavam armados e não foram detidos até o momento.
A dupla de assaltantes chegou na sorveteria, localizada no bairro Jardim Itapemirim, por volta das 21h50. Os dois estavam armados e renderam o proprietário que saía do estabelecimento. Ele foi obrigado a se deitar no chão, enquanto o seu comparsa seguiu para o caixa, onde estava uma funcionária, que está grávida de três meses.
“Eles pegaram meu esposo de refém, jogaram ele no chão, colocaram a arma na cabeça dele e ficaram o tempo todo gritando: 'Atira nele, atira nele. Atira na cabeça dele'. E a funcionária que está na loja está grávida e foi um susto muito grande, eu presenciei tudo de casa ao vivo. Saí daqui desesperada correndo para chegar lá na loja, meu marido sempre falou que reagiria ao assalto e graças a Deus não reagiu”, contou a proprietária.
Além de dinheiro, os assaltantes também levaram três celulares. O bandidos fugiram, mas não foram localizados até o momento.  O valor do prejuízo não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados